1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tunceli'den acı haber: 1 asker şehit

Tunceli Pülümür kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 terörist öldürüldü.
 11 Mayıs 2019 21:20
Yazdır
Tunceli'den acı haber: 1 asker şehit

Tunceli Pülümür kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 terörist öldürüldü.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde eylem hazırlığındaki teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiği, bir askerin de şehit olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Pülümür kırsalında eylem hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandığı, bir teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu operasyon esnasında çıkan çatışmada bir kahraman jandarmamız şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

Kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma
11 Mayıs 2019 20:34		 O terörist 5 aylık hamileymiş
11 Mayıs 2019 20:30
Tekirdağ'da bir DEAŞ'lı terörist yakalandı
11 Mayıs 2019 19:38		 PKK propagandası yapan akademisyen tutuklandı
11 Mayıs 2019 17:11
Hemşire eczaneden ilaç alıp teröristlere vermiş
11 Mayıs 2019 15:40		 Bedirhan bebeğin katili yakalandı
11 Mayıs 2019 14:04
Mahrem eş olmak için mülakat
11 Mayıs 2019 10:01		 Sarallar operasyonunda 21 kişi tutuklandı
10 Mayıs 2019 21:44
Mahkeme başkanından konsey üyesi albaya uyarı
10 Mayıs 2019 19:59		 FETÖ'nün 'Altınşehir' yapılanması sanığı emniyet ifadesini kabul etmedi
10 Mayıs 2019 19:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık devreye girdi gazinin ayağındaki kelepçe çıkarıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un 'ayak tarak kemiği' kırıldı
PKK'dan, İmamoğlu'na ikinci kez destek açıklaması
Kur'da 3. Perde: Swap silahı gidince algıya sarıldılar
Eski göreve iadesi uygun görülmeyenlere yönelik ilk Araştırma Merkezi yönetmeliği yayımlandı
Mahrem eş olmak için mülakat
İYİ Partili 150 kişi AK Parti'ye geçti
İmamoğlu Türkiye'yi şikayet ediyor
Bahçeli'den slogan önerisi: Yıldırımlar çaksın
Dereye devrilen otomobildeki iki polis şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
a4 kağıdı 4
a4 kağıdının kesici alet oluşu 1
Sigara kokusu 7
azer bülbül 1
kadınların salata yapamaması 1
hı hı deyip geçmek 2
Öğrenci evi 3
egehan arna 1
hiçbir şey olmasa dahi kesinlikle bir şeyler oldu 4
Ali Babacan'ın rest çekmesi 1
SON İLANLAR
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
Ordu Ünye Öğretmen Evi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam