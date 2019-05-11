Antrenör annesiyle 9 yılda 121 madalya kazandı

Eskişehir?de milli tekvandocu Gülsena Karakuyulu (18), aynı zamanda okul idarecisi olan antrenör annesi Dilek Karakuyulu (45) sayesinde 9 yılda katıldığı yarışmalarda 121 madalya kazandı. En büyük hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirten Gülsena Karakuyulu, ?Annem benim hayatımdaki en değerli kişi. Özellikle annem gibi bir antrenöre ve anneye sahip olduğum için çok şanslıyım. Önümde rol model alabileceğim biri duruyor.ö dedi.

Eskişehir?de oturan İbrahim ve Dilek Karakuyulu?nun tek çocuğu olan Gülsena Karakuyulu, tekvando branşında kazandığı madalyalarla göz dolduruyor. Şehit Mustafa Türker İlkokulu?nda Müdür Yardımcısı olan öğretmen Dilek Karakuyulu, lise öğrencisi olan kızının aynı zamanda antrenörlüğünü de yapıyor. Gündüz okulda idareci olan anne Karakuyulu, diğer zamanlarda ise kızı Gülsena?yı müsabakalara hazırlıyor.

Dilek Karakuyulu, lise yıllarında başladığı tekvandoya o dönem babasının izin vermemesi üzerine devam edemediğini söyledi. Üniversite dönemlerinde yarışmalara katılarak sporu sürdürmeye çalıştığın kaydeden anne Karakuyulu, ?Lise yıllarımda tekvandoya başlamıştım. Babam istemediği için sporu bırakmak zorunda kaldım. Önceliğim üniversite olduğunu söylerdi ama ben yarışmalara katılmaya devam ettim. Oralarda dereceler aldım. Evlendim yine bir ara verdim. O süreçte kızım dünyaya geldi ve 9 yaşına geldiğinde bende onunla birlikte yeniden başladım. Onunla beraber yarışmalara katıldım. 42 yaşımda milli sporcu oldum, 42 yaşımda ise milli antrenör oldum. Son 4 senedir yarışıyorum. Benimde 10 kadar madalyam var. Kızımla 9 yılda zorlu süreçlerden geçtik. Gülsena ilk zamanlar tekvandoyu hiç sevmemişti. Bende onu çiçekti, böcekti derken kandırdım. Daha sonra tekvandoyu sevmeye başladı. Daha sonra iyi bir yarışmacı oldu. Bırakmak istediği zamanlarda oldu. Yeni stiller açıldı bende zorladım ve bunlarda başarılar kazanmaya başladı. Ardından bunu devam ettirdiö dedi.

Müsabakalar sırasında kızını izleyen ve ondan daha çok heyecan yaptığını anlatan Dilek Karakuyulu, rakibinin kızına vurduğunda üzüldüğünü belirterek, ?Kızıma vuruyorlar, bu sırada çıkıp karşısındaki parçalayasınız geliyor ama orada her zaman sakinliğimizi korumak zorundayız. Çünkü karşısındaki bir genç, oda başarmak istiyor. Oda altın madalya için mücadele ediyor. O yüzden asla başka bir şey düşünmüyorum. Maçları izlerken bazen kalp krizinden gidecekmişsiniz gibi oluyorum. Heyecanı çok oluyor, bu yıl hep altın madalyalar kazandık. Bundan sonra da umarım böyle olurö şeklinde konuştu.

DÜNYA DERECELERİ DE VAR

Gülsena Karakuyulu ise 9 yaşında annesinin isteğiyle başladığı tekvando da son 9 yılda 121 madalya kazanarak büyük başarı elde etti. Bunda antrenörü olan annesinin büyük etkisinin olduğunu belirten Gülsene Karakuyulu, ?Annem benim hayatımdaki en değerli kişi. Özellikle annem gibi bir antrenöre ve anneye sahip olduğum için çok şanslıyım. Önümde rol model alabileceğim biri duruyor. Onun hem hayata hem maçlara hazırlanırken daha kolay oldu. Çok mutluyum böyle bir annem olduğu içinö dedi.

Son 9 yılda çıktığım müsabakalarda çok iyi dereceler aldığını ve toplam 121?nci madalyasına ulaştığın kaydeden Gülsena ?121 madalya kazandım. Bunların 4 tanesi dünya ikinciliği, bir tanesi dünya üçüncülüğü, 6 tane Avrupa şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğüm var. Ayrıca 6 tanede Türkiye şampiyonluğum var. Gerisi de iller arası ve yurt dışındaki katıldığım şampiyonalarda kazandığım madalyalarım. Arkamda güvendiğim annem olduğu için o korta daha sağlam adımlarla çıkıyorum. Bazen aramızda komik anlarda yaşanıyor. Çünkü annem bazen maçlarda benden daha fazla heyecanlı oluyor. Genelde ben onu sakinleştiriyorum. Çok eğleniyorum ve çok seviyorum arkamda annemin olmasını. Hedefim öncelikle kazandığım şampiyonlukların devamını getirmek. Zirveye çıkmak değil ama orayı korumak daha önemli. En büyük hedefim olimpiyat şampiyonluğunu kazanmakö diye konuştu.

EN SON AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

Lise son sınıf öğrencisi ve milli sporcu Gülsena Karakuyulu, geçen Mart ayında yapılan şampiyona da kendi kategorisinde Türkiye birinciliğini kazandı. Geçen 5 Nisan?da ise Antalya?nın Kemer ilçesinde Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Şampiyonası?nda birinciliği kazarak kendi kategorisinde 6?ncı kez Avrupa şampiyonu oldu.

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