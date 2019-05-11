Atanamayan öğretmen avrupa şampiyonu oldu
|11 Mayıs 2019 21:57
|Yazdır
Niğde'de geçimini ayakkabı tamirciliği yaparak sağlayan üniversite mezunu Mehmet Tayfur, Antalya'da 29 ülkeden sporcuların katıldığı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda veteranlar branşında Avrupa şampiyonu oldu.
Tarih öğretmeni olan, ancak atanamayan Mehmet Tayfur, baba mesleği olan ayakkabı tamirciliği yaparken bir yandan da kick boks sporu yaptı. Tayfur, Antalya'da yapılan ve 29 ülkeden 2 bin 800 sporcunun katıldığı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda veteranlar 74 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Niğde'de şampiyonluk unvanı ile dönen Tayfur, Üniversiteyi bitirdikten sonra baba mesleği olan ayakkabı tamirciliğini sürdürmeye başladık. Gündüzleri baba mesleği olan ayakkabı tamirciliği ile ekmek paramızı kazanırken, akşamları ise sporla uğraşıyordum dedi.
Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Tayfur, Ayakkabı tamiri yaparak ekmeğimi kazanmaya devam ederken yine antrenmanlarıma devam ediyorum. Yeni öğrenciler de yetiştiriyoruz. Hedefim, dünya kupasına katılıp orda büyük başarılar kazanıp al bayrağımızı göklere çektirmek diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Buluntu paranın sahiplerini ilanla arıyor
11 Mayıs 2019 22:31
|Antrenör annesiyle 9 yılda 121 madalya kazandı
11 Mayıs 2019 21:51
|Çakma Kangallara dikkat!
11 Mayıs 2019 21:46
|Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü
11 Mayıs 2019 21:31
|156 yıllık konağın yarım asırlık sakinleri
11 Mayıs 2019 20:54
|İlçenin tek kadın minibüs şoförü
11 Mayıs 2019 19:23
|'Yağcıbedir halısı'ndaki coğrafi işaret sorunu çözüldü
11 Mayıs 2019 19:00
|Motosikletini sattı, Küba'da tur şirketi kurdu
11 Mayıs 2019 18:49
|Köprü mağdurlarından konvoylu kutlama
11 Mayıs 2019 18:36
|Zor görevlerin kadın operatörleri
11 Mayıs 2019 18:07