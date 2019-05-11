Atanamayan öğretmen avrupa şampiyonu oldu

Niğde'de geçimini ayakkabı tamirciliği yaparak sağlayan üniversite mezunu Mehmet Tayfur, Antalya'da 29 ülkeden sporcuların katıldığı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda veteranlar branşında Avrupa şampiyonu oldu.

Tarih öğretmeni olan, ancak atanamayan Mehmet Tayfur, baba mesleği olan ayakkabı tamirciliği yaparken bir yandan da kick boks sporu yaptı. Tayfur, Antalya'da yapılan ve 29 ülkeden 2 bin 800 sporcunun katıldığı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda veteranlar 74 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Niğde'de şampiyonluk unvanı ile dönen Tayfur, Üniversiteyi bitirdikten sonra baba mesleği olan ayakkabı tamirciliğini sürdürmeye başladık. Gündüzleri baba mesleği olan ayakkabı tamirciliği ile ekmek paramızı kazanırken, akşamları ise sporla uğraşıyordum dedi.

Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Tayfur, Ayakkabı tamiri yaparak ekmeğimi kazanmaya devam ederken yine antrenmanlarıma devam ediyorum. Yeni öğrenciler de yetiştiriyoruz. Hedefim, dünya kupasına katılıp orda büyük başarılar kazanıp al bayrağımızı göklere çektirmek diye konuştu.