Suriye sınırına komando ve askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
|11 Mayıs 2019 22:02
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Türkiye?nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı.
Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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