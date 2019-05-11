İmamoğlu, KKTC'de deftere İBB başkanı diye yazdı
|11 Mayıs 2019 22:46
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CHP'li Ekrem İmamoğlu, KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti.
Ziyaret sırasında şeref defterini imzalayan İmamoğlu'nun 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' unvanını kullanması tepki çekti.
31 Mart yerel seçimi sonrası Anıtkabir kapısından hileyle geçen İmamoğlu, mazbatası olmadığı halde 'özel deftere' belediye başkanı unvanını koymuştu.
KKTC Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi
Eşi Dilek İmamoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meral Akıncı'yı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, burada görüşmesini basına kapalı gerçekleştirdi.
Ekrem İmamoğlu, attığı imzayı ise şu şekilde savundu: "Titrimi İBB Başkanı olarak yazarken 16 milyon İstanbullu kardeşimin verdiği karar gereği yazmışımdır. Yazmaya da devam edeceğim"Mazbatayı almadı ama Anıtkabir defterini 'Başkan' olarak imzaladı
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