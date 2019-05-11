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Kırıkkaleli şehidin eşine de acı haber verildi

Kırıkkaleli şehidin Şanlıurfa'daki eşine acı haber ulaştı
 11 Mayıs 2019 22:56
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Kırıkkaleli şehidin eşine de acı haber verildi

Tunceli kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ferdican Altunkaş'ın Şanlıurfa'da ikamet eden eşine acı haber ulaştı.

Tunceli'de TSK unsurları ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada Astsubay Kıdemli Çavuş Ferdican Altunkaş şehit oldu. Altunkaş'ın acı haberi, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan eşi Özlem Altunkaş'a ulaştı. Şehit eşi acı haberle birlikte gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Sağlık görevlileri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden şehit haberini alan şehidin anne ve babası Zahide, Yaşar Altunkaş çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin yakınları ve komşuları acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Tunceli şehidin eşi Özlem Altunkaş'ın Şanlıurfalı olması dolayısıyla burada ikamet ettiği öğrenildi. Şehit Altunkaş'ın 7 ve 5 yaşlarında iki oğlunun olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin memleketi Kırıkkale'de toprağa verileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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