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Bakan Akar ve komutanlar Harbiyelilerle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, "Genç Kartallar Haftası" etkinlikleri kapsamında, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda düzenlenen Solotürk'ün gösteri uçuşunu izledi, Harbiyelilerle iftarda bir araya geldi- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:- "Terörle mücadelede ciddi başarılar elde edildi ve mücadele büyük bir başarıyla devam ediyor"
 11 Mayıs 2019 23:01
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Bakan Akar ve komutanlar Harbiyelilerle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terörle mücadelede ciddi başarılar elde edildi ve mücadele büyük bir başarıyla devam ediyor." dedi.

Bakan Akar, "Genç Kartallar Haftası" etkinliklerine katılmak üzere geldiği Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda, Rektör Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Okul Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Gür ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Tören mangasını selamladıktan sonra etkinliğin düzenlendiği alana geçen Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Solotürk'ün gösteri uçuşunu izledi.

Gösterinin ardından halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Akar, bir süre vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Akar, daha sonra Harbiyelilerle iftarda bir araya geldi.

Hava Harp Okulu öğrencileri ile yemekhanede iftar yapan Akar, sonrasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin civarında yaşanan önemli değişikliklere, bölgede yaşanan istikrarsızlık ve çatışmalara dikkati çekti.

Yaşananları yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Akar, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne tehdit oluşturan terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

"Terörle mücadelede ciddi başarılar elde edildi ve mücadele büyük bir başarıyla devam ediyor." diyen Akar, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde de Türkiye'ye yönelik tehdit ve tehlikelere yönelik mücadelenin sürdüğünü belirtti.

- "TSK eskisinden daha güçlü ve daha kuvvetli"

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında kazanılan başarıları anımsatan Akar, TSK'nın gece gündüz, dağ bayır demeden verilen görevi en iyi şekilde yapmak için mücadele ettiğini vurguladı. Bakan Akar, "Mücadelemiz, yurt içi ve dışında devam ediyor. Faaliyetlerimizde esas olan ülkemizin birliği, bütünlüğü, beraberliği, halkımızın, milletimizin güvenliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik ve bağımsızlığı. Bu maksat doğrultusunda hepimiz çalışıyoruz." dedi.

Akar, TSK'nin FETÖ'den temizlendikçe etkinliğinin, caydırıcılığının ve saygınlığının daha da arttığını belirterek, "Silahlı kuvvetlerimizin herhangi bir şekilde gücü azalmış değil. TSK eskisinden daha güçlü ve daha kuvvetli bir şekilde kendisine verilen görevleri yapma azim ve kararlılığında vazifesini yerine getiriyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin masum ve mazlumların hak ve hukukunu korumak için de hem sahada hem de masada elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten Akar, "TSK ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içinde aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Gelecekte ülke semalarının koruyucuları olacak Harbiyelilere çok çalışmaları ve göreve tam hazır olarak kıta görevine gitmeleri tavsiyesinde bulunan Akar, "Kısa süre sonra semalarımız, güvenliğimiz sizden sorulacak, ona göre kendinizi hazırlamanız lazım." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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