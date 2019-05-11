1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fahrettin Altun: YSK, sandıktaki kesişmelere baktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, YSK'nın sadece sandık başkanlarının kamu görevlisi olmasına değil aynı zamanda, sayım döküm cetvelinin kayıp olması ile sayım döküm cetvelinin imzasız ve mühürsüz olması durumlarının kesişmesine baktığına dikkat çekti. Bu kesişmede oluşan oy farkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinde oluşan oy farkının 3 katı iken, itiraz konu ilçelerdeki oy farkını ise etkilemedi.
 11 Mayıs 2019 23:06
Yazdır
Fahrettin Altun: YSK, sandıktaki kesişmelere baktı

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) iptal ederek yenilenmesine karar verdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Altun, iptal kararına ilişkin hazırlanan videoyu da paylaştı.

İstanbul'un 23 Haziran'da yeniden sandık başına gideceği hatırlatılan görüntülerde şu bilgiler yer alıyor:

"Seçmenler 31 Mart'ta 4 ayrı oy kullanmıştı. Büyükşehir belediye başkanlığı. İlçe belediye başkanlığı. İlçe meclisi ve muhtarlık için. Peki YSK neden sadece büyükşehir belediye başkanlığını iptal etti?

1. YSK seçim kanunu gereği sadece itirazları değerlendirmeye alır. Zaten AK Parti de sadece İBB seçimine itiraz etmişti.

2. YSK itiraza konu olan oy sayısının seçim sonucuna etki edip etmemesine göre karar verir. Seçim iptalini gerektiren boyuttaki usulsüzlükler, sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapıldı. Sandıktaki oyu, tutanakları ve YSK sistemine eksik veya yanlış girerek seçmenin iradesine göz dikenlerin tek hedefi vardı, İBB."

AK Parti'nin itirazlarının 4 ana başlıktan oluştuğuna işaret edilen görüntülerde şu ifadeler kullanılıyor:

"Sandıktan çıkan oyların çentik usulüyle işlendiği sayım döküm cetvellerinde yapılan usulsüzlükler. Kısıtlı seçmenlerin oy kullanması. Oy kullanan seçmen ile pusula arasındaki fark. Seçim kanunundaki açık hükme rağmen 19 bin 742 kişi kamu görevlisi olmadığı halde sandık kurulu başkanı ve görevlisi yapıldı.

İtirazlar sonucu yapılan değerlendirmede, sandık kurulu başkanları ile diğer usulsüzlüklerin kesiştiği 123 sandık tespit edildi. Bunlardan 22'sinde sayım döküm cetvelinin kayıp olduğu için YSK sistemine 'boş' girildiği 101 sayım döküm cetvelinin imzasız ve mühürsüz olduğu ve bazı sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde kamu görevlisi olmadığı sonucuna varıldı. Birçok usulsüzlüğün olduğu bu 123 sandıkta kullanılan toplam oy yaklaşık 42 bin. AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı ise yapılan itiraz ve düzeltmelerden sonra sadece 13 bin 729. YSK usulsüzlük yapıldığı tespit edilen sandıklardaki oyun adaylar arasındaki farktan 3 kat fazla olduğunu tespit etti ve büyükşehir belediyesi seçimini iptal etti."

AK Parti'nin Büyükçekmece ve MHP'nin Maltepe seçimlerinin iptaline yönelik itirazlarının ise reddedildiğinin anımsatıldığı videoda, ayrıca şu bilgiler sıralanıyor:

"Çünkü YSK yapılan usulsüzlüklere rağmen itiraza konu oy sayısının o ilçelerde seçim sonucunu değiştiremeyeceğine hükmetti. İstanbul'da tüm oylar sayılsaydı usulsüzlüğün ne denli büyük olduğu görülecekti. Sadece bir örnek; Gaziosmanpaşa 2122 no'lu sandıkta AK Parti adayı Binali Yıldırım'a 160 oy çıkarken, bu rakam YSK sistemine 'sıfır' olarak işlendi. Yıldırım'ın 60 oyunun CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na 100 oyunun ise Vatan Partisi adayı Mustafa İlken Yücel'e yazıldığı belirlendi. Yüzlerce sandıkta bu şekilde yapılan usulsüzlükler itirazlar üzerine düzeltildi ancak İstanbul'daki sandıkların tamamı yeniden sayılmadığı için kaç sandıkta aynı organize oy çalma işleminin yapıldığı bilinmiyor."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
12 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
12 Mayıs 2019 00:01		 Emniyet Genel Müdürü'nden Anneler Günü mesajı
11 Mayıs 2019 23:41
Şırnak Valisi: Terör bitme noktasına geldi
11 Mayıs 2019 23:21		 'Sosyal yardım bütçemizi 43 milyar liraya çıkardık'
11 Mayıs 2019 23:16
'Karamsar tablo çizdim ama karamsar değilim'
11 Mayıs 2019 23:11		 Bakan Akar ve komutanlar Harbiyelilerle iftar yaptı
11 Mayıs 2019 23:01
İmamoğlu, KKTC'de deftere İBB başkanı diye yazdı
11 Mayıs 2019 22:46		 Mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 11 azaldı
11 Mayıs 2019 22:17
'Milletin gönlünü kazanmaya devam edeceğiz'
11 Mayıs 2019 22:07		 Bakan Çavuşoğlu: Alışık değiller ama alıştıracağız
11 Mayıs 2019 21:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:01 - 12 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları23:51 - Haydarpaşa'da 1700 yıllık tarih ortaya çıkarıldı23:46 - Yaz aylarında artan sıtma riskine dikkat!23:41 - Emniyet Genel Müdürü'nden Anneler Günü mesajı23:36 - Bedirhan bebeği şehit eden teröristlerden biri daha yakalandı23:31 - Şehit astsubay'ın naaşı Elazığ'a getirildi23:26 - Tunceli'de teröristlerin 3 kamp alanı imha edildi23:21 - Şırnak Valisi: Terör bitme noktasına geldi23:16 - 'Sosyal yardım bütçemizi 43 milyar liraya çıkardık'23:11 - 'Karamsar tablo çizdim ama karamsar değilim'
23:06 - Fahrettin Altun: YSK, sandıktaki kesişmelere baktı23:01 - Bakan Akar ve komutanlar Harbiyelilerle iftar yaptı22:56 - Kırıkkaleli şehidin eşine de acı haber verildi22:51 - Sosyal medyada organize olup köy okulunu boyadılar22:46 - İmamoğlu, KKTC'de deftere İBB başkanı diye yazdı22:41 - 'İstanbul'u gıptayla bakılacak şehir haline getireceğiz"22:36 - Dolar 6 TL'nin altına indi22:31 - Buluntu paranın sahiplerini ilanla arıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
12 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Maç muhabbetine maydanoz olmama kararı 1
hattori hanzo 3
martin skrtel 1
sözlükte rest çekilen zamanlar 1
komşunun balkonuna sofra çırpmak 3
açık taraf tutmak sanatçıların kariyerine fayda sağlamaz 1
Pisipisi 5
kadir mısıroğlu 2
Seracohw 4
cacık 1
SON İLANLAR
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
Ordu Ünye Öğretmen Evi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam