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Şırnak Valisi: Terör bitme noktasına geldi

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Kara Üzüm Üs Bölgesi'nde görev yapan asker ve güvenlik korucularıyla iftarda bir araya geldi- Vali Aktaş:- "Kahramanlarımızın verdikleri mücadele sonucunda artık terör bitme noktasına geldi"
 11 Mayıs 2019 23:21
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Şırnak Valisi: Terör bitme noktasına geldi

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Kara Üzüm Üs Bölgesi'nde asker ve güvenlik korucularıyla iftar yaptı.

Aktaş'ı, Şırnak-Cizre kara yolunun 20. kilometresinde Cudi Dağı eteklerinde bulunan Kara Üzüm Üs Bölgesi'nde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve karakol komutanları karşıladı.

Bir askerin ezan okumasının ardından iftar yemeği yenildi.

Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şırnak-Cizre kara yolunun 21 yıl aranın ardından geçen sene Ağustos ayında yeniden hizmete girdiğini anımsattı.

Yol inşaatının güvenliğini sağlamak ve yol açıldıktan sonra güvenlik hizmetini sürdürmek amacıyla bölgede 6 kule yaptıklarını belirten Aktaş, şöyle devam etti:

"Bu kulelerde jandarma, güvenlik korucuları ve özel hareket polislerimiz birlikte yolun güvenliğini sağlıyorlar. Bu yolumuz Türkiye'nin en güvenli yolu durumundadır. İnsanlarımız bu yolu rahatlıkla kullanıyorlar, çok da büyük bir hizmet oldu. Bu hizmeti hemşehrilerimize kazandırdığı için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Aktaş, güvenlik güçlerinin kısa sürede terör belasını temizleyeceğini, ardından vatandaşların günlük hayatlarını güvenli bir şekilde sürdüreceklerini ifade ederek, "Bölgemiz geçtiğimiz süreç içinde terörle anılan bir yer olmakla birlikte, buradaki kahramanlarımızın verdikleri mücadele sonucunda artık terör bitme noktasına geldi." ifadesini kullandı.

Yemeğe, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ve Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır da katıldı.
Anadolu Ajansı
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