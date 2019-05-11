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Tunceli'de teröristlerin 3 kamp alanı imha edildi

Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin 3 kamp alanı imha edildi.
 11 Mayıs 2019 23:26
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Tunceli'de teröristlerin 3 kamp alanı imha edildi

Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin 3 kamp alanı imha edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada "İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli kırsalında gerçekleştirilen operasyon kapsamında teröristlere ait 3 kamp alanı imha edilmiştir. Kamp alanlarında, 1 adet araç telsizi, 1 adet hafıza kartı, 5 adet hard disk, 1 adet DVD player, 2 adet terörist kıyafeti, 10 adet kar elbisesi, 1 adet soba, 1 adet ocak, 1 adet akım ölçer, 1 adet radyo, 10 metre led ışık, 5 adet battaniye, 380 kg un, 2 adet halı, 2 adet ekmek sacı, 18 kg makarna, 5 kg çay, 56 adet mutfak tüpü, 20 adet küçük tüp, 50 kg peynir, 30 kg tereyağı, 100 litre ayçiçek yağı, 35 kg salça, 100 metre sera naylonu, 110 çift mekap ayakkabı, 60 kg fasulye, 25 kg bulgur, 30 kg nohut, 10 kg mercimek, 10 kg baharat, 80 kg çay şekeri, 5 kg tütün, 50 m çadır, 40 kg pirinç, 1 adet akü, 1 adet güneş paneli, 20 adet led lamba, 570 adet pil, 21 adet tıraş makinesi, 1 adet ranza, çok miktarda örgütsel doküman, tıbbi malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Öte yandan, bugün Pülümür kırsalında düzenlenen operasyonlarda 1 terörist ölü olarak ele geçirilmişti.
İhlas Haber Ajansı
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