Şehit astsubay'ın naaşı Elazığ'a getirildi
|11 Mayıs 2019 23:31
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Tunceli'nin Pülümür kırsalında 1 teröristin öldürüldüğü operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş'ın naaşı Elazığ'a getirildi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Bingöl'ün Yedisu arasındaki kırsalda eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlıkları tarafından operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çıkan sıcak temasta 1 terörist etkisiz hale getirilirken jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş şehit oldu. Şehidin naaşı operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ'a getirildi.Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılan şehidin Kırıkkale'nin Balışeyh İlçesi Dikmen Köyünden olduğu evli ve 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.
Şehidin naaşı yarın Elazığ Havalimanında düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı bildirildi.
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