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Bedirhan bebeği şehit eden teröristlerden biri daha yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı 3 terörist operasyonla yakalandı - Yakalanan teröristlerden Serhildan Gever kod adlı Yavuz Bozkurt'un Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya'nın şehit edildiği saldırının üçüncü faili olduğu tespit edildi
 11 Mayıs 2019 23:36
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Bedirhan bebeği şehit eden teröristlerden biri daha yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının üçüncü faili PKK'lı terörist Yavuz Bozkurt'un operasyonla yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''İlimiz Yüksekova İlçesi Yeniışık köyünde 3 bölücü terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan örgüt mensuplarından Serhildan Gever kod adlı Yavuz Bozkurt'un birçok eyleme katıldığı ve 31 Temmuz 2018 tarihinde Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya'nın şehit edilmesi olayının üçüncü faili olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''
Anadolu Ajansı
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