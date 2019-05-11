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Yaz aylarında artan sıtma riskine dikkat!

Anofel cinsi sivrisineklerle bulaşan sıtma hastalığı riskinin yaz aylarında arttığına dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Karabay, "Sıtma riski; sıtma bölgelerine ziyaret mevsimi, orada kalış süresi, konaklama şekli ve akşam karanlığı ile şafak arasındaki muhtemel aktivitelerle belirlenir" dedi.
 11 Mayıs 2019 23:46
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Yaz aylarında artan sıtma riskine dikkat!

Sıtma hastalığının ölümcül olmaması için erken ve etkili tedavinin önemine vurgu yapan Medicana Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Öğretim Üyesi Doktor Mehmet Karabay, "Sıtma alanlarındaki genel nüfus, gezginler ve bölge sakinleri, sıtma bölgesinin kemoprofilaksi alınıp alınmadığına bakılmaksızın sıtma alanını ziyaret ettikten bir hafta ila altı ay sonra meydana gelen herhangi ateşli hastalıkta göz önünde bulundurulması gerektiğinin farkında olmalıdır. Hastalığın başlamasından sonraki 24 saat içinde bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir, çünkü potansiyel olarak ölümcül ağır sıtmaya ilerlemenin önlenmesi için erken etkili tedavi gereklidir" ifadelerini kullandı.

Dr. Karabay, bir kişinin sıtma riskini belirleyen faktörleri şöyle sıraladı:

"Ziyaret edilen alandaki gerçek sıtma riski, bölgede kalış süresi, bölgede ilaca dirençli sıtmanın yayılma ve yaygınlığının yoğunluğu, konaklama tipi, seyahat modu, hedefin kırsal veya kentsel olup olmadığı, akşam karanlığı ve şafak arasındaki açık hava etkinlikleri, tıbbi bakıma erişim."

"GECELERİ DIŞARI ÇIKARKEN UZUN KOLLU KIYAFETLER TERCİH EDİLEBİLİR"

Sivrisinek ısırıklarını önleyen kişisel korunma önlemleri hakkında önemli uyarılarda bulunan Dr. Mehmet Karabay, "Alacakaranlık ve şafak arasında içeride kalın. Geceleri dışarı çıkarken uzun kollu kıyafet, uzun pantolon ve çorap giyin. Kapıları ve pencereleri perdelerle örtün. Göz kapaklarından, dudaklardan, güneşte yanmış veya hasar görmüş cildinizden sakının, yüzünüze püskürtmeyin. Yatak üzerinde sivrisinek geçirmez bir yatak ağı kullanın" dedi.

"SITMA AŞISI 3 ÜLKEDE YAPILMAYA BAŞLANDI"

Sıtma aşısına da değinen Karabay, "Kemoprofilaksi seçimi, antimalaryal ilaçların direnç durumu ile birlikte kronik hastalığı, ilaç etkileşimleri ve aktiviteleri içeren hasta faktörleriyle belirlenir. Hastalığın komplikasyonsuz sıtmadan ağır sıtmaya geçmesi için geçen süre, eğer hasta profilaksi almışsa daha uzun olabilir. Sadece sıtma profilaksisinde kayıtlı olan ajanlar etkilidir. Bitkisel ve benzeri preparatların, önerilen dozlarda kullanıldığında sıtmaya karşı koruma sağladığı gösterilmemiştir. Tavsiye edilen profilaktik ilaçlar; haftalık veya günlük olarak alınabiliyor, sıtma alanına girmeden önce başlanır, orada kaldığı sürece kullanılır, sıtma alanından ayrıldıktan sonra bir süre daha kullanmaya devam edilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni uygulamaya koyduğu sıtma aşısı 3 ülkede yapılmaya başlandı" diye konuştu.
DHA
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