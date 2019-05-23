Hastalık raporunu 5 gün sonra idareye teslim edene neden Uyarma cezası verilir?

Bir Devlet Hastanesinde çalışan .... isimli hekim rahatsızlığı nedeniyle başka bir hastanenin acilinden 5 gün rapor alıyor. İdari yetkililer ise bu durumdan şifahi olarak haberdar oluyor. Ancak hekim aldığı raporu işe başladığı zaman idareye teslim ederken hakkında tutanak düzenlendiğini öğreniyor. Süreç içerisinde Uyarma cezasıyla tecziye ediliyor. Raporluyken işe gelinmeyen günler için tutanak düzenlenmesi ve uyarma cezası verilmesi doğru mudur?

Mevcut olay mevzuat çerçevesinde değerlendirildiğinde;

Bilindiği gibi memurların hastalık izni 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılmış olan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir. Anılan yönetmeliğin "Hastalık Raporları ve İzin Süresi" başlıklı 6 ıncı maddesinde "memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebileceği", "Hastalık izni verilmesi" başlıklı 7 inci maddesinde ise "Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usül ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunlu olduğu" hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla memurların almış oldukları hastalık raporlarını, en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saatleri sonunu kadar uygun yollarla disiplin amirine bildirmesi gerekmektedir.

Anılan olayda rapor alan memurun, raporunu rapor süresi sonunda idareye teslim ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda (her ne kadar idareciler memurun raporlu olduğunu bir şekilde bilmiş olsalar da) idarenin elinde memurun hastalık raporu olduğunu gösterir bir belge bulunmaması nedeniyle, idarecilerin yetkisini kullanarak memurun mesaiye devam etmediği günler için tutanak düzenlemesi durumun tespiti açısından yanlış bir davranış değildir.

657 Sayılı DMK'un 125/D-b maddesinde, memurların özürsüz ve kesintisiz olarak 3-9 gün işe gelmediklerinin tespit edilmesi halinde Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasıyla tecziye edilebilecekleri hükmü dikkate alındığında, söz konusu olayda memur için verilen Uyarma cezasının raporlu olduğu süre içinde mesaiye gelmediği günler için değil, hastalık raporunu anılan yönetmelikte belirtilen süre içinde idareye teslim etmemesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, memurun almış olduğu raporu anılan yönetmelik gereğince idareye zamanında teslim etmemiş olması nedeniyle, idarenin (şifahi olarak bilgisi olmasına rağmen) işe gelinmeyen günler için tutanak düzenlemesinde bir yanlışlık olmadığı; memurun bu davranışının, 657 Sayılı DMK'da yer alan "kurumlarca belirlene usul ve esaslara uymama" fiiliyle örtüşmesi nedeniyle uyarma cezası verilmesinin mevzuata uygun olduğu değerlendirilmektedir.

Enes Horasan