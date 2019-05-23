1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hastalık raporunu 5 gün sonra idareye teslim edene neden Uyarma cezası verilir?

Bir hastane başhekimi, hastalık raporu verilen bir hekim hakkında, (raporu rapor bitimi sonunda idareye teslim ettiği halde), işe gelmediği günler için hakkında tutanak düzenleyerek Uyarma cezası verebilir mi?
 23 Mayıs 2019 10:02
Yazdır
Hastalık raporunu 5 gün sonra idareye teslim edene neden Uyarma cezası verilir?

Bir Devlet Hastanesinde çalışan .... isimli hekim rahatsızlığı nedeniyle başka bir hastanenin acilinden 5 gün rapor alıyor. İdari yetkililer ise bu durumdan şifahi olarak haberdar oluyor. Ancak hekim aldığı raporu işe başladığı zaman idareye teslim ederken hakkında tutanak düzenlendiğini öğreniyor. Süreç içerisinde Uyarma cezasıyla tecziye ediliyor. Raporluyken işe gelinmeyen günler için tutanak düzenlenmesi ve uyarma cezası verilmesi doğru mudur?

Mevcut olay mevzuat çerçevesinde değerlendirildiğinde;

Bilindiği gibi memurların hastalık izni 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılmış olan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir. Anılan yönetmeliğin "Hastalık Raporları ve İzin Süresi" başlıklı 6 ıncı maddesinde "memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebileceği", "Hastalık izni verilmesi" başlıklı 7 inci maddesinde ise "Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usül ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunlu olduğu" hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla memurların almış oldukları hastalık raporlarını, en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saatleri sonunu kadar uygun yollarla disiplin amirine bildirmesi gerekmektedir.

Anılan olayda rapor alan memurun, raporunu rapor süresi sonunda idareye teslim ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda (her ne kadar idareciler memurun raporlu olduğunu bir şekilde bilmiş olsalar da) idarenin elinde memurun hastalık raporu olduğunu gösterir bir belge bulunmaması nedeniyle, idarecilerin yetkisini kullanarak memurun mesaiye devam etmediği günler için tutanak düzenlemesi durumun tespiti açısından yanlış bir davranış değildir.

657 Sayılı DMK'un 125/D-b maddesinde, memurların özürsüz ve kesintisiz olarak 3-9 gün işe gelmediklerinin tespit edilmesi halinde Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasıyla tecziye edilebilecekleri hükmü dikkate alındığında, söz konusu olayda memur için verilen Uyarma cezasının raporlu olduğu süre içinde mesaiye gelmediği günler için değil, hastalık raporunu anılan yönetmelikte belirtilen süre içinde idareye teslim etmemesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, memurun almış olduğu raporu anılan yönetmelik gereğince idareye zamanında teslim etmemiş olması nedeniyle, idarenin (şifahi olarak bilgisi olmasına rağmen) işe gelinmeyen günler için tutanak düzenlemesinde bir yanlışlık olmadığı; memurun bu davranışının, 657 Sayılı DMK'da yer alan "kurumlarca belirlene usul ve esaslara uymama" fiiliyle örtüşmesi nedeniyle uyarma cezası verilmesinin mevzuata uygun olduğu değerlendirilmektedir.

Enes Horasan
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Etik Kurul, 6 aydır karar yayınlamıyor
22 Mayıs 2019 14:04		 Müfettişin görev alanına giren bir konuda bilirkişi atanması zorunlu mudur?
22 Mayıs 2019 11:03
Yaz tatilinde askere gidecek öğretmenler maaş alabilir mi?
22 Mayıs 2019 10:02		 Toplu sözleşmede, yabancı dil tazminatı miktarları artırılmalı!
22 Mayıs 2019 00:03
Torba kanun teklifinde, müfettiş ve uzmanları ilgilendiren önemli düzenleme
17 Mayıs 2019 23:38		 Okullarda yeni tatil sistemi için mevzuat değişikliği gerekiyor
15 Mayıs 2019 12:00
Kravat takma zorunluluğu, 4 ay süreyle, bugün kalkıyor
15 Mayıs 2019 01:05		 İhraç edilip, göreve iade edilenlerin yıllık izinleri
15 Mayıs 2019 00:03
Bekçiler, kimlik sorup arama yapabilir mi?
14 Mayıs 2019 14:03		 Diyanet personeli 3,5 aydır sonuçları bekliyor
14 Mayıs 2019 11:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yaz memurlar ve emekliler için hareketli geçecek
Kışlalarda erken terhis mutluluğu
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu açıklaması
Flaş! Yeni askerlik sistemi Meclis'e sunuldu
Nöbetçi rehber öğretmen boş derse girer mi?
Antalya'da akrobat kadının feci sonu
AK Parti'li Özel: Artık eski içtihatlar geçersiz kalmıştır
Memurlara özel %10 indirim
Hastalık raporunu 5 gün sonra idareye teslim edene neden Uyarma cezası verilir?
İşte Gezi kalkışmasının arkasındaki şema
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
işine bisiklet ile giden takım elbiseli adam 1
ilgi alanı 1
Oğuz Atay 3
Pizza 8
söz dinlemek 8
çuvaldız 1
yaşıyoruz ve öğreniyoruz 3
game of thrones izleme artistliği 3
deneme 1
Ayrılık şarkıları 4
SON İLANLAR
Cumhuriyet Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Tarsus Belediyesi 120 Geçici İşçi Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Y.Lisans İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Turizm 2 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 5 İşçi Alacak
Çanaklae Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Troas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam