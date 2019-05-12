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Bağış toplayan Defne Özkan dolandırıcı mı?

Sosyal medya üzerinden ABD'de eğitim almak için para toplayan Defne Özkan, tepkiler üzerine, 50 dolar hedefli bağış kampanyasını 20 bin dolarda sonlandırarak, hesabını kapattı
 12 Mayıs 2019 00:50
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Bağış toplayan Defne Özkan dolandırıcı mı?

ABD'de Pace Üniversitesi'nin (Actor's Studio) oyunculuk bölümünü kazanan dünya çapında 15 kızdan biri olduğunu açıklayan ve sosyal medyada eğitimi için destek isteyen Kadıköy Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Asude Defne Özkan'ın, insanları kandırdığı iddia edildi.

1 GÜNDE 20 BİN DOLAR

Okulun 1/3 burs verdiğini belirterek yardım kampanyası başlatan Defne Özkan, 1 günde 20 bin dolar topladı. Burs kredisi almak yerine böyle bir yöntem denemesi ise Çiftlikbank dolandırıcısını akla getirdi.

Defne Özkan'ın tepkiler üzerine, 50 bin dolar hedefli kampanyasını 20 bin dolar olarak revize etti. Paranın toplanması sonrasında da hesabını kapattı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, ABD'de 177. sırada olan sıradan bir üniversite için 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa aykırı olacak şekilde yardım toplanmasını eleştirdi. Bir kısım kullanıcılar ise Defne'nin dünya turu yapmayı hedeflediğini, bu topladığı parayla, dünya turu yapacağını iddia etti.
Memurlar.Net
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