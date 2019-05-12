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Arınç: İmamoğlu 'lanet olsun sizin desteğinize' diyemiyor

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti'nin adayının 23 Haziran seçimlerinde 3-5 puan farkla kazanacağını belirterek İmamoğlu'nu eleştirdi. Arınç, PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin Ekrem İmamoğlu'na destek vereceklerine dair sözleriyle ilgili olarak ise "Burada İmamoğlu ve partisine bir görev düşüyor. 'Lanet olsun sizin desteğinize. Terör örgütleriyle hiçbir zaman içli dışlı olamayız. Sizin oyunuza ihtiyacımız yok. Biz teröre karşıyız. Biz PKK'yı lanetliyoruz' demesi lazım. Demedikleri takdirde bu sözler yerini bulur." dedi
 12 Mayıs 2019 01:20
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Arınç: İmamoğlu 'lanet olsun sizin desteğinize' diyemiyor

Arınç, AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından Yunusemre Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programında, İstanbul seçimleri için hep birlikte seferberlik ilan edeceklerini söyledi.

İstanbul seçimini kazanacaklarını vurgulayan Arınç, "Ben eminim AK Parti'nin adayı 23 Haziran seçimlerinde 3-5 puan farkla kazanacaktır. Bu da hepimize ders olmalı. İstanbul seçimleri bir örnek olarak bizim önümüze geliyor." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin basın aracılığı ile açıktan "CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini" söylediğini aktaran Arınç, onun dışında birtakım çevrelerin de bu yönde vaatlerinin olduğuna işaret etti.

- "PKK'nın desteğini reddedecek misin"

Kırmızı listede aranan terör örgütü elebaşları Duran Kalkan Bese Hozat'ın açıktan basına beyanat verdiğini anlatan Arınç, şöyle devam etti:

"Bunlar, 'Biz bu seçimlerde faşizme karşı olduğumuz için Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz. Oy vereceğiz' diyorlar. Bunu bir haber diye geçip gidemezsiniz. Burada yapılacak bir şey var. Terör örgütü PKK'nın en önde gelen iki ismi, 'biz İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyeceğiz' diyor. Burada İmamoğlu ve partisine bir görev düşüyor. 'Lanet olsun sizin desteğinize. Terör örgütleriyle hiçbir zaman içli dışlı olamayız. Sizin oyunuza ihtiyacımız yok. Biz teröre karşıyız. Biz PKK'yı lanetliyoruz' demesi lazım. Demedikleri takdirde bu sözler yerini bulur. İstanbul'da seçimi kazansa bile bunun hangi örgütün desteğiyle olduğuna herkes yıllar boyu inanır. Şimdi turnusol kağıdı var önümüzde. Sen PKK'nın desteğini reddecek misin, yoksa etmeyecek misin. 'Canım onların da oyları var benim için önemli' diyemezsin."

PKK'lı Bese Hozat'tan, 23 Haziran'da, İmamoğlu'na destek açıklaması

- "Asıl gövdeden ayrılanlar hiçbir zaman başarılı olamazlar"

Yeni parti iddialarıyla ilgili de konuşan Arınç, "Netice ve başarı birliktedir, beraberliktedir, ayrı baş çekmekte değildir. Asıl gövdeden ayrılanlar hiçbir zaman başarılı olamazlar, tek başına parti kursalar bile. Bunları da 'birilerinin kulağı çınlasın' diye söylüyorum. Partileri yönetenler de mahiyetinizdekilerden sorumlusunuz. Hiç kimsenin, asma yaprağı bile olsa AK Parti'den ayrılmasına fırsat verilmemelidir. Onları kucaklamalıdır, sıkıntıları varsa gidermelidir. Onları anlamalıdır, dinlemedir. Bizim onlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
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