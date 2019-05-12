1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hakkari Valisi iftardan sonra kent merkezini gezdi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, iftarın ardından Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile kent merkezindeki cadde ve sokakları gezdi
 12 Mayıs 2019 01:25
Yazdır
Hakkari Valisi iftardan sonra kent merkezini gezdi

Akbıyık, iftarın ardından Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile kent merkezindeki cadde ve sokakları gezdi.

Vali Akbıyık, vatandaşlarla sohbet edip çay içti, çocuklara hediye dağıttı.

Vatandaşlar, Akbıyık'a, sağlanan huzur ve güven ortamı sayesinde aileleriyle cadde ve sokaklarda geç saatlere kadar vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte ramazan ayının çok güzel geçtiğini söyledi.

Hakkari'de hayat olduğunu belirten Akbıyık, ''Her yer cıvıl cıvıl. Çocuğu, yaşlısı, genci, bu ana caddemizde sohbet ediyor, kimisi teravihden sonra yürüyüş yapıyor. İstanbul'un İstiklal Caddesi'ni aratmıyor. Ramazan burada hakkıyla yaşanıyor.'' dedi.

Vatandaşın sağlanan huzur ve güven ortamında mutlu olduğunu vurgulayan Akbıyık, ''Vatandaş kesinlikle bu huzurdan, güvenden mutlu. Artık o eski şiddetin, terörün baskısını, sıkıntısını üzerinden atmış durumda ve normal standartlarda İstanbullu gibi İzmirli gibi gecenin geç vakitlerine kadar buralarda vakit geçirip sohbet ediyorlar, çay içiyorlar.'' diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bülent Arınç'tan, Davutoğlu ve Gül'e uyarı
12 Mayıs 2019 01:35		 Arınç: İmamoğlu 'lanet olsun sizin desteğinize' diyemiyor
12 Mayıs 2019 01:20
12 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
12 Mayıs 2019 00:01		 Emniyet Genel Müdürü'nden Anneler Günü mesajı
11 Mayıs 2019 23:41
Şırnak Valisi: Terör bitme noktasına geldi
11 Mayıs 2019 23:21		 'Sosyal yardım bütçemizi 43 milyar liraya çıkardık'
11 Mayıs 2019 23:16
'Karamsar tablo çizdim ama karamsar değilim'
11 Mayıs 2019 23:11		 Fahrettin Altun: YSK, sandıktaki kesişmelere baktı
11 Mayıs 2019 23:06
Bakan Akar ve komutanlar Harbiyelilerle iftar yaptı
11 Mayıs 2019 23:01		 İmamoğlu, KKTC'de deftere İBB başkanı diye yazdı
11 Mayıs 2019 22:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:35 - Bülent Arınç'tan, Davutoğlu ve Gül'e uyarı01:25 - Hakkari Valisi iftardan sonra kent merkezini gezdi01:20 - Arınç: İmamoğlu 'lanet olsun sizin desteğinize' diyemiyor00:50 - Bağış toplayan Defne Özkan dolandırıcı mı?00:01 - 12 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları23:51 - Haydarpaşa'da 1700 yıllık tarih ortaya çıkarıldı23:46 - Yaz aylarında artan sıtma riskine dikkat!23:41 - Emniyet Genel Müdürü'nden Anneler Günü mesajı23:36 - Bedirhan bebeği şehit eden teröristlerden biri daha yakalandı23:31 - Şehit astsubay'ın naaşı Elazığ'a getirildi
23:26 - Tunceli'de teröristlerin 3 kamp alanı imha edildi23:21 - Şırnak Valisi: Terör bitme noktasına geldi23:16 - 'Sosyal yardım bütçemizi 43 milyar liraya çıkardık'23:11 - 'Karamsar tablo çizdim ama karamsar değilim'23:06 - Fahrettin Altun: YSK, sandıktaki kesişmelere baktı23:01 - Bakan Akar ve komutanlar Harbiyelilerle iftar yaptı22:56 - Kırıkkaleli şehidin eşine de acı haber verildi22:51 - Sosyal medyada organize olup köy okulunu boyadılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bağış toplayan Defne Özkan dolandırıcı mı?
Arınç: İmamoğlu 'lanet olsun sizin desteğinize' diyemiyor
Bülent Arınç'tan, Davutoğlu ve Gül'e uyarı
12 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Hakkari Valisi iftardan sonra kent merkezini gezdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Seni anlamaya çalışıyorum 2
kendi kendine konuşmak 2
dalıp gitmek 3
öylesine girdiğim yer 3
Ali Babacan'ın rest çekmesi 1
Umut taciri 3
istanbul 1
İtimat etmek 3
ekşi sözlük 2
bu oyunu bozmaya kararlıyız 1
SON İLANLAR
Sinop İl Özel İdaresi 28 İşçi Alacak
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam