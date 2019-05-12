Hakkari Valisi iftardan sonra kent merkezini gezdi
|12 Mayıs 2019 01:25
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Akbıyık, iftarın ardından Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile kent merkezindeki cadde ve sokakları gezdi.
Vali Akbıyık, vatandaşlarla sohbet edip çay içti, çocuklara hediye dağıttı.
Vatandaşlar, Akbıyık'a, sağlanan huzur ve güven ortamı sayesinde aileleriyle cadde ve sokaklarda geç saatlere kadar vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte ramazan ayının çok güzel geçtiğini söyledi.
Hakkari'de hayat olduğunu belirten Akbıyık, ''Her yer cıvıl cıvıl. Çocuğu, yaşlısı, genci, bu ana caddemizde sohbet ediyor, kimisi teravihden sonra yürüyüş yapıyor. İstanbul'un İstiklal Caddesi'ni aratmıyor. Ramazan burada hakkıyla yaşanıyor.'' dedi.
Vatandaşın sağlanan huzur ve güven ortamında mutlu olduğunu vurgulayan Akbıyık, ''Vatandaş kesinlikle bu huzurdan, güvenden mutlu. Artık o eski şiddetin, terörün baskısını, sıkıntısını üzerinden atmış durumda ve normal standartlarda İstanbullu gibi İzmirli gibi gecenin geç vakitlerine kadar buralarda vakit geçirip sohbet ediyorlar, çay içiyorlar.'' diye konuştu.
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