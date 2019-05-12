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Bülent Arınç'tan, Davutoğlu ve Gül'e uyarı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Asıl gövdeden ayrılanlar hiçbir zaman başarılı olamazlar, tek başına parti kursalar bile. Bunları da 'birilerinin kulağı çınlasın' diye söylüyorum." dedi.
 12 Mayıs 2019 01:35
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Bülent Arınç'tan, Davutoğlu ve Gül'e uyarı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından Yunusemre Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programında, İstanbul seçimleri için hep birlikte seferberlik ilan edeceklerini söyledi.

- "Asıl gövdeden ayrılanlar hiçbir zaman başarılı olamazlar"

Yeni parti iddialarıyla ilgili de konuşan Arınç, "Netice ve başarı birliktedir, beraberliktedir, ayrı baş çekmekte değildir. Asıl gövdeden ayrılanlar hiçbir zaman başarılı olamazlar, tek başına parti kursalar bile. Bunları da 'birilerinin kulağı çınlasın' diye söylüyorum. Partileri yönetenler de mahiyetinizdekilerden sorumlusunuz. Hiç kimsenin, asma yaprağı bile olsa AK Parti'den ayrılmasına fırsat verilmemelidir. Onları kucaklamalıdır, sıkıntıları varsa gidermelidir. Onları anlamalıdır, dinlemedir. Bizim onlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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