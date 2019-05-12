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Dışişleri atanan uzmanı, 'imam hatipli' diyerek küçümsedi

Gazeteci Cansu Çamlıbel, uzmanlık alanı personel mevzuatı olmasına rağmen, Dışişleri Bakanlığına atanan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü'nü, imam hatip lisesi olduğu için küçümsedi
 12 Mayıs 2019 01:54
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Dışişleri atanan uzmanı, 'imam hatipli' diyerek küçümsedi

11 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Devlet Personel Başkanlığı Uzmanı Bekir Gezer, Dışişleri Bakanlığına Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı. Bakanlıktaki Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, personel genel müdürlüğüyle aynı işleve sahiptir.

Ancak, gazeteci Cansu Çamlıbel, "imam hatip liseli" şeklinde açıklama yaparak nefret kustu.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olan Bekir Gezer, atandığı Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak uzun yıllar Devlet Personel Başkanlığında Devlet Personel uzmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesinin Fransızca Kamu Yönetimi bölümü ile İstanbul Üniversitesinin Edebiyat Fakültesinden mezun olan Gezer, Siyaset Bilimi alanında da doktora çalışması bulunuyor.

İŞTE BEKİR GEZER'İN ÖZGEÇMİŞİ

1968 Kargı/Çorum' da doğdu. İstanbul Kadıköy İmam-Hatip Lisesi ile Üsküdar Cumhuriyet Lisesini ayrı ayrı bitirdi.

Daha sonra Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden de ayrı ayrı mezun oldu.

Siyaset Bilimi alanında doktora çalışması bulunmaktadır.

Kamudaki iş hayatına 1997 yılında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına Uzman Yardımcılığına girerek başladı, daha sonra Devlet Personel Uzmanı oldu. 2005-2012 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı/Avrupa Birliği Eğitim Programları Başkanlığında Genel Koordinatör olarak görev yaptı. 2012 yılında Ulaştırma Bakanlığına Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü olarak atandı. Genel Müdürlüğü döneminde AB-Türkiye arasında imzalanan "Ulaştırma Operasyonel Programı"ndan sorumlu "Program Otoritesi" görevini de yürüttü. Bu kapsamda, AB tarafından Türkiye'ye hibe olarak tahsis edilen yaklaşık 1 milyar Euro'luk altyapı ulaşım projelerini yürüttü. 16.08.2018 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bakan Müşaviri olarak atandı. 04.09.2018 tarihi itibariyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı görevini vekaleten yürütmektedir. Devlet Personel Uzmanı ve A.B. Uzmanı olan Gezer; İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Cansu Çamlıbel'e paylaşımlardan dolayı takipçileri tepki gösterdi. İşte bazı tepkiler:
Memurlar.Net
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