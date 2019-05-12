1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Av. Tuğral: O oylar, ilçe seçim sonucuna etkili değildi

Avukat Tuğral, Ekrem İmamoğlu'nun yayımladığı videodaki bilgilerin doğru olmadığını belirterek, YSK kararında yer alan 123 sandıkta yer alan tüm oyların iptal edildiğini ancak iptal edilen oyların ilçe belediye seçim sonucuna etkili olmadığını belirtti
 12 Mayıs 2019 02:45
Yazdır
Av. Tuğral: O oylar, ilçe seçim sonucuna etkili değildi

Avukat Serhat Tuğral, Ekrem İmamoğlu çektiği videoda yer alan "O zarftan çıkan dört oydan sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığında şaibe var denildi" sözlerinin doğru olmadığını belirtti.

Avukat Tuğrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YSK kararında yer alan 123 sandıktan çıkan tüm oyların iptal edildiğini belirterek "İptal oylar sadece büyükşehirde SEÇİM SONUCUNA ETİKİLİ oldu, ilçelerde seçim sonucuna etkili olmadı" dedi.

YSK, seçim kanunu gereği sadece itirazları dikkate almakta olup, YSK'nın önünde İBB Başkanlığı, Maltepe ve Büyükçekmece ilçeleri için itirazda bulunulmuştu. YSK kararında yer alan 123 sandıktan sadece birisi Maltepe'de bulunmaktadır. Büyükçekmecede ise iptale konu sandık yer almamaktadır. Bu iki ilçe için, sonuca etkili olacak miktarda oy iptali olmadığı için bu iki ilçede seçimler iptal edilmemiştir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dışişleri atanan uzmanı, 'imam hatipli' diyerek küçümsedi
12 Mayıs 2019 01:54		 Bülent Arınç'tan, Davutoğlu ve Gül'e uyarı
12 Mayıs 2019 01:35
Hakkari Valisi iftardan sonra kent merkezini gezdi
12 Mayıs 2019 01:25		 Arınç: İmamoğlu 'lanet olsun sizin desteğinize' diyemiyor
12 Mayıs 2019 01:20
12 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
12 Mayıs 2019 00:01		 Emniyet Genel Müdürü'nden Anneler Günü mesajı
11 Mayıs 2019 23:41
Şırnak Valisi: Terör bitme noktasına geldi
11 Mayıs 2019 23:21		 'Sosyal yardım bütçemizi 43 milyar liraya çıkardık'
11 Mayıs 2019 23:16
'Karamsar tablo çizdim ama karamsar değilim'
11 Mayıs 2019 23:11		 Fahrettin Altun: YSK, sandıktaki kesişmelere baktı
11 Mayıs 2019 23:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:45 - Av. Tuğral: O oylar, ilçe seçim sonucuna etkili değildi01:54 - Dışişleri atanan uzmanı, 'imam hatipli' diyerek küçümsedi01:35 - Bülent Arınç'tan, Davutoğlu ve Gül'e uyarı01:25 - Hakkari Valisi iftardan sonra kent merkezini gezdi01:20 - Arınç: İmamoğlu 'lanet olsun sizin desteğinize' diyemiyor00:50 - Bağış toplayan Defne Özkan dolandırıcı mı?00:01 - 12 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları23:51 - Haydarpaşa'da 1700 yıllık tarih ortaya çıkarıldı23:46 - Yaz aylarında artan sıtma riskine dikkat!23:41 - Emniyet Genel Müdürü'nden Anneler Günü mesajı
23:36 - Bedirhan bebeği şehit eden teröristlerden biri daha yakalandı23:31 - Şehit astsubay'ın naaşı Elazığ'a getirildi23:26 - Tunceli'de teröristlerin 3 kamp alanı imha edildi23:21 - Şırnak Valisi: Terör bitme noktasına geldi23:16 - 'Sosyal yardım bütçemizi 43 milyar liraya çıkardık'23:11 - 'Karamsar tablo çizdim ama karamsar değilim'23:06 - Fahrettin Altun: YSK, sandıktaki kesişmelere baktı23:01 - Bakan Akar ve komutanlar Harbiyelilerle iftar yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Arınç: İmamoğlu 'lanet olsun sizin desteğinize' diyemiyor
Bağış toplayan Defne Özkan dolandırıcı mı?
Dışişleri atanan uzmanı, 'imam hatipli' diyerek küçümsedi
Bülent Arınç'tan, Davutoğlu ve Gül'e uyarı
12 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Av. Tuğral: O oylar, ilçe seçim sonucuna etkili değildi
Hakkari Valisi iftardan sonra kent merkezini gezdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekşi sözlük arak timi 3
çuvaldız 1
yaralı-bir-öykü 1
bang bang 1
bir kg patates ve bir kg soğanın 10 lira olması 1
martin skrtel 1
belediyelere t.c.ibaresi asmak riyakarlıktır 5
kendi kendine konuşmak 2
Umut taciri 3
bilgi emanettir 1
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Ahmetpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Mühimmat Fb. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemaanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam