Av. Tuğral: O oylar, ilçe seçim sonucuna etkili değildi
|12 Mayıs 2019 02:45
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Avukat Serhat Tuğral, Ekrem İmamoğlu çektiği videoda yer alan "O zarftan çıkan dört oydan sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığında şaibe var denildi" sözlerinin doğru olmadığını belirtti.
Avukat Tuğrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YSK kararında yer alan 123 sandıktan çıkan tüm oyların iptal edildiğini belirterek "İptal oylar sadece büyükşehirde SEÇİM SONUCUNA ETİKİLİ oldu, ilçelerde seçim sonucuna etkili olmadı" dedi.
YSK, seçim kanunu gereği sadece itirazları dikkate almakta olup, YSK'nın önünde İBB Başkanlığı, Maltepe ve Büyükçekmece ilçeleri için itirazda bulunulmuştu. YSK kararında yer alan 123 sandıktan sadece birisi Maltepe'de bulunmaktadır. Büyükçekmecede ise iptale konu sandık yer almamaktadır. Bu iki ilçe için, sonuca etkili olacak miktarda oy iptali olmadığı için bu iki ilçede seçimler iptal edilmemiştir.
Basitçe anlatayım 50 sandığa itiraz ettiniz ama aranızda 150 sandık fark var. İtiraz nedenleriniz noter tasdikli senetle bile sabit olsa elinize ret kararını verirler.Serhat Tuğral (@STugrals) 11 Mayıs 2019
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