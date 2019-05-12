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Kahramanmaraş'ta jandarmadan 'şok' uygulama
Jandarma ekiplerince düzenlenen uygulamada aranan 34 şüpheli yakalandı
|12 Mayıs 2019 07:55
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Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen "şok" uygulamasında aranan 34 şüpheli yakalandı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde kent genelinde 475 personelin katılımıyla 24 uygulama noktasında ve umuma açık yerlerde "şok" uygulama gerçekleştirildi.
Bomba arama köpeği "Aşil" ve narkotik arama köpeği "Atos"un da katıldığı uygulamada, bir miktar uyuşturucu bulundu.
Umuma açık 133 yerin kontrol edildiği uygulamada, 7 bin 277 kişinin de sorgusu yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 34 kişi ise yakalandı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.
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