Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı
|12 Mayıs 2019 08:15
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