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Erken okunan akşam ezanı için fetva

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, 72 camiye merkezi sistemle bağlı Durdubey Camii'nde, imam ezanı 4 dakika erken okuyunca binlerce kişi orucunu erken açınca müftülük 'Kazaya gerek yok' dedi
 12 Mayıs 2019 08:35
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Erken okunan akşam ezanı için fetva

Yaklaşık 20 bin nüfuslu Orhaneli ilçesinin sakinlerinden Mehmet Gözükara, "İmam saate bakıyor, saat de ilerde olduğu için, namaz vaktini gösterdiği için ezanı erken okuyor. Ben orucumu erken açmadım, fakat erken açan arkadaşlarımız oldu. Yetkililer saatin ileride olduğunu, bundan dolayı böyle bir hata oluştuğunu söyledi." dedi.

İLÇE MÜFTÜSÜ: "KAZAYA GEREK YOK"

Orhaneli İlçe Müftüsü Hanefi Çakmak da ilçede günün konusu olan olaya ilişkin açıklama yaptı. Çakmak, "Dün akşam biz il müftümüzün iftarındaydık. Bizim ilçemizdeki merkez caminin yılların tecrübesi imamımızın, ezanı 4 dakika önce okuduğu söyleniyor. Bu konuda yaptığımız inceleme ve araştırma soncunda saatler ileride olduğu için böyle bir yanlışlık oldu. Burada da Din İşleri Yüksek Kurumu'muzun fetvası var. Fetvada 2-3 dakika önce ezan okunsa, herhangi bir kaza gerekmez diyor. 5-10 dakika olsaydı, sıkıntı olurdu. O zaman kaza gerekir. Fakat bunun dışında verilen fetvaya göre 2-3 dakika için bir şey gerekmez. Biz o fetvaya göre hareket ediyoruz. Müsterih olun, herhangi bir endişeye düşmeyin." diye konuştu.
DHA
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