1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Muğla'da kaybolan 100 yaşındaki kadın bulundu

Marmaris'te yaprak toplamak için gittiği ormanda kaybolan yaşlı kadın jandarma ekiplerince yaralı bulundu
 12 Mayıs 2019 08:46
Yazdır
Muğla'da kaybolan 100 yaşındaki kadın bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan 100 yaşındaki kadına, 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.

Dün sabah saatlerinde Çamlı Mahallesi'ndeki evinden ormanlık alana yaprak toplamak için çıkan Emine Eraslan'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine ilçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT ekipleri, ve vatandaşlar gece boyunca arama yaptı.

Yaklaşık 7 saat süren arama çalışmalarının sonucunda Eraslan, Çamlı Mahallesi Kızlar Dağı bölgesinde yaralı olarak jandarma ekiplerince bulundu.

Ekipler araçlara kadar yaralı kadını kucağında taşıdı. Yaşlı kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eraslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu köyün annelerinin yetiştirdiği çiçek tohumları para basıyor
12 Mayıs 2019 09:05		 Erken okunan akşam ezanı için fetva
12 Mayıs 2019 08:35
Kara yollarında durum
12 Mayıs 2019 08:25		 Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak
12 Mayıs 2019 07:30
Niteliksiz bürokratların iktidara verdiği zarar
12 Mayıs 2019 06:45		 Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı-Haritalı
12 Mayıs 2019 06:30
Şehit astsubay'ın naaşı Elazığ'a getirildi
11 Mayıs 2019 23:31		 Kırıkkaleli şehidin eşine de acı haber verildi
11 Mayıs 2019 22:56
Buluntu paranın sahiplerini ilanla arıyor
11 Mayıs 2019 22:31		 Atanamayan öğretmen avrupa şampiyonu oldu
11 Mayıs 2019 21:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:15 - 12 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları09:14 - İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı emekliye ayrılmak için dilekçe verdi09:05 - Bu köyün annelerinin yetiştirdiği çiçek tohumları para basıyor08:46 - Muğla'da kaybolan 100 yaşındaki kadın bulundu08:35 - Erken okunan akşam ezanı için fetva08:25 - Kara yollarında durum08:15 - Sınır birliklerine komando sevkiyatı07:55 - Kahramanmaraş'ta jandarmadan 'şok' uygulama07:30 - Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak07:15 - 23 Haziran talimatı: Bütünleştirici bir dil kullanın
07:00 - ABD ve Belçika'da üç seçim tekrarlanacak06:56 - Bakan Soylu: Bu seçimde hile oldu06:45 - Niteliksiz bürokratların iktidara verdiği zarar06:30 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı-Haritalı02:45 - Av. Tuğral: O oylar, ilçe seçim sonucuna etkili değildi01:54 - Dışişleri atanan uzmanı, 'imam hatipli' diyerek küçümsedi01:35 - Bülent Arınç'tan, Davutoğlu ve Gül'e uyarı01:25 - Hakkari Valisi iftardan sonra kent merkezini gezdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Arınç: İmamoğlu 'lanet olsun sizin desteğinize' diyemiyor
Dışişleri atanan uzmanı, 'imam hatipli' diyerek küçümsedi
Bağış toplayan Defne Özkan dolandırıcı mı?
Bülent Arınç'tan, Davutoğlu ve Gül'e uyarı
Av. Tuğral: O oylar, ilçe seçim sonucuna etkili değildi
Niteliksiz bürokratların iktidara verdiği zarar
Erken okunan akşam ezanı için fetva
23 Haziran talimatı: Bütünleştirici bir dil kullanın
Bakan Soylu: Bu seçimde hile oldu
Hakkari Valisi iftardan sonra kent merkezini gezdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pokemon dedektif pikachu 2
kendi kendine konuşmak 2
öküz 4
egehan arna 1
bang bang 1
bilgisayar işletmeni 1
Ağlayamıyorum eskisi gibi 1
filmde önce kel ve şişmanların ölmesi 2
ağla açılırsın 1
bir kg patates ve bir kg soğanın 10 lira olması 1
SON İLANLAR
Sinop İl Özel İdaresi 28 İşçi Alacak
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam