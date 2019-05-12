İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı emekliye ayrılmak için dilekçe verdi
|12 Mayıs 2019 09:14
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İstanbul İl Seçim Kurulu; 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 7 ilçede başlayan geçersiz oyların sayımını durdurmuş, Yüksek Seçim Kurulu da gece yarısı toplanarak İstanbul İl Seçim Kurulu'nun yasadışı kararını kaldırmıştı.
7 İLÇEDE GEÇERSİZ OYLARIN SAYIMI YAPILDI
AK Parti'nin itirazı üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1., 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verdi, söz konusu ilçelerde geçersiz oyların sayımının yapılmasına başlandı.
KURUL GEÇERSİZ OYLARIN SAYIMINI DURDURDU!
CHP; 7 ilçedeki geçersiz oyların sayımının durdurulmasını talep etti. İstanbul İl Seçim Kurulu, 2 Nisan 2019 tarihinde CHP'nin 7 ilçede ''yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına'' ilişkin talebini kabul ederek, söz konusu bölgelerde sayıma başlanmış ise sayımın tedbiren durdurulmasına hükmetti.
YSK, İSTANBUL İL SEÇİM KURULU'NUN KARARINI KALDIRDI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili 7 ilçede başlatılan geçersiz oyların yeniden sayılmasını durduran İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırarak, sayımın sonuçlandırılmasına karar verdi.
KENAN KIRAN
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