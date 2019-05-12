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12 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

 12 Mayıs 2019 09:15
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12 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Geleneksel Beyoğlu İftarı'na katılacak.

(İstanbul/20.18) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MÜSİAD'ın geleneksel iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Anadolu Ajansı
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