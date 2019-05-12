Zimmetle yargılanan polislere ceza

Niğde Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bazı polislerin zimmet olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığını Koordinesinde yapılan operasyon sonrasında devam eden soruşturma kapsamında mahkeme tarafından 3. Sınıf Emniyet Müdürü H.K. 5 ay hapis cezası ve 3 bin TL para cezası, polis memuru E.A. 4 ay ve 14 bin TL para cezası ve oto kiralama şirketi sahibi F.Y. 4 ay hapis cezası ve 14 bin TL para cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada: "teşkilatımız içerisinde suça karışan şahısların üzerine titizlikle gidilerek içerimizde bulunan çürük elmaları ayıklayarak Niğde halkının hizmetinde olmaya devam edeceğiz" ifadesinde bulunuldu.