Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Zimmetle yargılanan polislere ceza
Niğde'de biri 3 . Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde olmak üzere 2 polis ve 1 oto kiralama şirketi sahibinin yargılandığı zimmet davasında karar çıktı
|12 Mayıs 2019 10:01
|Yazdır
Niğde Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bazı polislerin zimmet olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığını Koordinesinde yapılan operasyon sonrasında devam eden soruşturma kapsamında mahkeme tarafından 3. Sınıf Emniyet Müdürü H.K. 5 ay hapis cezası ve 3 bin TL para cezası, polis memuru E.A. 4 ay ve 14 bin TL para cezası ve oto kiralama şirketi sahibi F.Y. 4 ay hapis cezası ve 14 bin TL para cezasına çarptırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada: "teşkilatımız içerisinde suça karışan şahısların üzerine titizlikle gidilerek içerimizde bulunan çürük elmaları ayıklayarak Niğde halkının hizmetinde olmaya devam edeceğiz" ifadesinde bulunuldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|81 ilde eş zamanlı kumar operasyonu
12 Mayıs 2019 10:52
|Kahramanmaraş'ta jandarmadan 'şok' uygulama
12 Mayıs 2019 07:55
|Bağış toplayan Defne Özkan dolandırıcı mı?
12 Mayıs 2019 00:50
|Sivas'ta trafik kazası: 8 yaralı
11 Mayıs 2019 21:06
|Yurttan kaçan kız, alıkonulduğu evde bulundu
11 Mayıs 2019 19:28
|Define için yaptığı bomba patladı: 1 yaralı
11 Mayıs 2019 18:44
|17 yaşındaki Yakup'un kahreden ölümü
11 Mayıs 2019 17:03
|Lise öğrencisi Münevver intihar etti
11 Mayıs 2019 16:04
|Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
11 Mayıs 2019 16:01
|Dereye devrilen otomobildeki iki polis şehit oldu
11 Mayıs 2019 15:14