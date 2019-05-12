3600 ek gösterge düzenlemesi bekleyecek
Ak Parti'nin 3600 ek gösterge ve nafaka düzenlemesi için 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerinden önce adım atması beklenmiyor.
|12 Mayıs 2019 10:17
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Ak Parti'nin 3600 ek gösterge ve nafaka düzenlemesi için 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerinden önce adım atması beklenmiyor.
İstanbul seçimlerinden önce ekonomik düzenlemelerin yer alacağı bir paket TBMM gündemine gelecek.
Ayrıca yetişmesi durumunda yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemenin de, seçimden önce TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.
TBMM 31 Mayıs'a kadar çalışacak, ardından da 23 Haziran İstanbul seçimlerine kadar çalışmalara ara verecek.
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