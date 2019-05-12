Taksicilere denetimde 8 araca trafikten men
Ankara Emniyet Müdürlüğü 60 ekip toplamda 124 personel ile birlikte ticari taksilere yönelik yol uygulaması gerçekleştirdi
|12 Mayıs 2019 10:17
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Ankara 1.Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği karar ile il genelinde ticari taksilere yönelik Ankara Emniyeti denetim yaptı.
60 polis ekibinin yer aldığı, toplamda 124 personelin bulunduğu ticari taksilere yönelik yol uygulamasında 708 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 3 kişi yakalandı, 1 şahsa idari işlem yapıldı ve 108 TL para cezası verildi. 619 araç kontrol edildi, bu araçlardan 64'üne cezai işlem uygulandı ve toplamda 16 bin 214 TL para cezası kesildi.
Kontrollerde aranan 1 araç yakalandı ve 8 araç trafikten men edildi.
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