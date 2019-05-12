Mehmetçik'ten Suriye sınırında 'Annem' kareografisi

ESKİ GÖREVE İADESİ UYGUN GÖRÜLMEYENLERE YÖNELİK İLK ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI 7075 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye göre, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı iade olan personeli eski görevlerine değil, araştırma merkezlerinde istihdam edebilecektir. Araştırma merkezlerinin çalışma usul ve esasları bugün belirlendi.