1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Kırsaldaki 77 köy, mahalle ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi
 12 Mayıs 2019 10:47
Yazdır
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Siirt ve Eruh kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 77 köy, mahalle ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve Eruh İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgesinde, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerinin yakalanması, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.

Operasyon bölgesindeki vatandaşların can ve mal güvenliğin korunması amacıyla merkez Kavaközü, Kemerli, Erdoğdu, Yokuşbağlar, Meşelidere, Bağlıca, Demirkaya, Ormanardı, Kayıklı, Kuşluca, Yazlıca, Balıklı, Yığınlı, Çiçekyurdu, Özkonak, Eğlence, Sağlarca, Akarsu, Banadali ve Kalender ile Eruh'un Kılıçkaya, Payamlı, Çağlan, Beson, Bağgöze, Çeltiksuyu, Kaşıkyayla, Sevindik Ekinyolu, Dursunlar, Salkımbağlar, Karadayılar, Taşdirek, Kutluca, Ufaca, Yeşilören, Kavakgölü, Oymakılıç, Çırpılı, Kazanlı, Gelenkardeş, Akdiken, Budamış, Peynirli, Büyükbasni, Bozatlı, Verimli, Yerliçoban, Bozkuş, Ilıcak, Yokuşlu, Kekliktepe, Karabıyık, Yelkesen, Çimencik, Bucaklı, Bingöl, Aydoğmuş, Gönülaldı, Dikboğaz, Dağdöşü, Demiremek, Baştarla, Yediyaprak, Çetinkol, Dönerdöver, Gölgelikonak, Üzümlük, Dalkorur, Dadaklı, Çimenli, Ulaşlar, Ortaklı, Özlüpelit, Gülburnu, Erenkaya ve Dalkorur köy, mahalle ve mezralarında 11 Mayıs Cumartesi günü saat 23.00'ten itibaren ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği için önem taşıdığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'FETÖ'cü' iftirası adaletten döndü
12 Mayıs 2019 09:41		 Bedirhan bebeği şehit eden teröristlerden biri daha yakalandı
11 Mayıs 2019 23:36
Tunceli'de teröristlerin 3 kamp alanı imha edildi
11 Mayıs 2019 23:26		 Tunceli'den acı haber: 1 asker şehit
11 Mayıs 2019 21:20
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma
11 Mayıs 2019 20:34		 O terörist 5 aylık hamileymiş
11 Mayıs 2019 20:30
Tekirdağ'da bir DEAŞ'lı terörist yakalandı
11 Mayıs 2019 19:38		 PKK propagandası yapan akademisyen tutuklandı
11 Mayıs 2019 17:11
Hemşire eczaneden ilaç alıp teröristlere vermiş
11 Mayıs 2019 15:40		 Bedirhan bebeğin katili yakalandı
11 Mayıs 2019 14:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:26 - Özel endüstri bölgeleri 49 bin kişiye istihdam sağlayacak11:24 - Doğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak11:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı11:19 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?11:16 - Tüketicilerin çoğu internet reklamlarından rahatsız11:04 - CHP'nin İstanbul stratejisi: Haklılığımızı tüm kesimlere anlatın10:52 - 81 ilde eş zamanlı kumar operasyonu10:47 - Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon10:38 - Mehmetçik'ten Suriye sınırında 'Annem' kareografisi10:30 - Özel alt sınıfı bulunan okul personeli, Temininde Güçlük Zammından faydalanabilir mi?
10:27 - AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı10:17 - 3600 ek gösterge düzenlemesi bekleyecek10:17 - Taksicilere denetimde 8 araca trafikten men10:04 - Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Anneler Günü'ne özel video10:01 - Zimmetle yargılanan polislere ceza09:58 - Türkiye'den Yunanistan'a Ege Denizi tepkisi09:54 - İngiliz ve Fransızlar saç ekimine geliyor09:41 - 'FETÖ'cü' iftirası adaletten döndü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Arınç: İmamoğlu 'lanet olsun sizin desteğinize' diyemiyor
Dışişleri atanan uzmanı, 'imam hatipli' diyerek küçümsedi
Bağış toplayan Defne Özkan dolandırıcı mı?
Bülent Arınç'tan, Davutoğlu ve Gül'e uyarı
3600 ek gösterge düzenlemesi bekleyecek
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı emekliye ayrılmak için dilekçe verdi
Erken okunan akşam ezanı için fetva
Niteliksiz bürokratların iktidara verdiği zarar
Av. Tuğral: O oylar, ilçe seçim sonucuna etkili değildi
'FETÖ'cü' iftirası adaletten döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hadsiz 2
23.06.2019 ibb başkanlığı seçimleri 2
opet'in sürekli gizli zam yapması 2
komşunun balkonuna sofra çırpmak 1
pepee 1
yazıklar olsun nankörler 5
hı hı deyip geçmek 2
belediyelere t.c.ibaresi asmak riyakarlıktır 5
İtimat etmek 3
adaletinizin terazisini sileyim 3
SON İLANLAR
Sinop İl Özel İdaresi 28 İşçi Alacak
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam