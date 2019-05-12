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CHP'nin İstanbul stratejisi: Haklılığımızı tüm kesimlere anlatın

YSK'nin kararının ardından yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için strateji belirleme çalışmalarını sürdüren CHP'de, mitingler yerine mahalle toplantılarına ağırlık verilecek. Örgütlere "haklılığımızı tüm kesimlere anlatın" talimatı veren CHP'de, birleştirici bir dil kullanılmasına özen gösterilecek
 12 Mayıs 2019 11:04
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CHP'nin İstanbul stratejisi: Haklılığımızı tüm kesimlere anlatın

YSK'nin kararının ardından yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için strateji belirleme çalışmalarını sürdüren CHP'de, mitingler yerine mahalle toplantıları ağırlıkta olacak ve birleştirici bir dil kullanılmasına özen gösterilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre CHP, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinin hazırlıklarına başladı.

Seçim stratejisi tam olarak netleşmeyen CHP'de, kampanya detaylarını Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun öncülük ettiği ekibin belirleyeceği aktarılıyor.

İstanbul seçiminde kampanya sloganının "Her şey çok güzel olacak" olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Örgütlere "haklılığımızı tüm kesimlere anlatın" talimatı veren CHP'de, birleştirici bir dil kullanılmasına özen gösterilecek. Partililerden, Ekrem İmamoğlu'nun kısa süreli kaldığı belediye başkanlığı görevinde aldığı kararların da halka anlatılması istenecek. Parti, "Ekrem İmamoğlu CHP'nin değil 16 milyon İstanbullunun adayı" söylemini de kampanyada kullanacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdilik çalışmalarına Ankara'da devam etmesi ancak haziran ayından itibaren yoğunluğu İstanbul'a ayırması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim döneminde olduğu gibi yine miting şeklinde program yapmayacağı, mahalle toplantıları ile sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak toplantılarda konuşması öngörülüyor.

Sosyal medya ağlarını etkin kullanması beklenen CHP'de seçim çalışmasının ağırlığı Ekrem İmamoğlu'na bırakılacak. CHP İstanbul örgütünün seçmen bilgileri listesi üzerinden oy vermeyen seçmene ulaşması planlanıyor.

- Akşener ve Karamollaoğlu ile görüşecek

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kampanya çalışmalarına başlamadan önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

CHP'nin İYİ Parti ile tam iş birliği, Saadet'le de dirsek teması şeklinde görüşmeleri yapılacağı, HDP ile bir görüşmede bulunulmayacağı belirtiliyor.

CHP, İstanbul seçimleri için bağımsız adaylar, az oy da alsa mecliste bulunmayan partiler ve en önemlisi DSP ile iş birliği içinde olmak istiyor. İstanbul'da aday çıkarmamalarını ve kendilerini desteklemelerini isteyen CHP, hafta içi DSP'ye bir heyet göndermişti. CHP, buradan gelecek cevabı bekliyor.
Anadolu Ajansı
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