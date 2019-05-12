Tüketicilerin çoğu internet reklamlarından rahatsız
|12 Mayıs 2019 11:16
|Yazdır
Türkiye'de her 3 tüketiciden 2'si internette çıkan reklamlardan rahatsızlık duyarken, yüzde 33 ile "içeriğin ortasında beliren reklamlar" en çok istenmeyenler arasında ilk sırasında yer aldı.
Araştırma şirketi GfK ve Interactive Advertising Bureau (IAB) Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen araştırma kapsamında tüketicilerin internette çıkan reklamlar ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri incelendi.
Her üç tüketiciden ikisi internette çıkan reklamlardan rahatsız olduğunu belirtirken, söz konusu tüketicilere en çok hangi reklam türünden rahatsızlık duyduğu sorulduğunda, yüzde 33 ile "içeriğin ortasında beliren reklamlar" birinci sırada yer aldı.
Bu reklamları sırasıyla yüzde 26 ile "kendiliğinden oynamaya başlayan sesli videolar" ve yüzde 21 ile "içeriğin üstünde çıkan ve içinde geri sayma olan reklamlar" takip etti.
- İnterneti yavaşlattığı düşünülüyor
İnternette çıkan reklamlardan rahatsız olduğunu belirten her 4 kişiden 1'i reklamlardan, ilgilendikleri web sitesinin yavaş açılmasına neden olduğu için, her 5 kişiden 1'i de bilgisayarlarına virüs bulaştırdığı için rahatsız olduğunu belirtti.
Bu kişilerin yüzde 31'i rahatsız olmalarına rağmen reklam gösterimi olan ve ücretsiz mobil uygulamaları veya internet üyeliklerini tercih edeceğini ifade ederken rahatsız olan tüketicilerin büyük çoğunluğu yüzde 91'i internette reklam çıkmasını engelleyen bir uygulama / eklenti olan Adblocker'ı kullanmadığını bildirdi.
GfK tarafından senede üç kere gerçekleştirilirken araştırmada söz konusu bulgular Ocak 2019'da Türkiye'de 15 ilde 15 yaş ve üzeri bin 240 tüketici ile bilgisayar destekli yüz yüze görüşme sonucu elde edildi.
Araştırmaya göre rahatsız olunan reklam türleri ve oranları şöyle:
|Reklam türü
|Yüzde
|İçeriğin ortasında belirenler
|33
|Kendiliğinden oynamaya başlayan sesli videolar
|26
|İçeriğin üstünde çıkan ve içinde geri sayma olanlar
|21
|İçeriğin önüne geçip sayfayı kaplayanlar
|19
|Sitede aşağı indikçe sabit kalanlar
|17
|Ekranın alt bölümünü kaplayıp ortada sabit kalanlar
|15
|Yanıp sönen renkleri değişenler
|12
|Üstüne gelince büyüyenler
|12
|İçinde hareketli görüntüler olanlar
|11
|"Reklam geç" butonu olmayanlar
|8
|Başka bir sitede gördüğüm ürünle ilgili olanlar
|5
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Türkiye'nin otomobili'nde planı tıkır tıkır işletiyoruz'
10 Mayıs 2019 17:50
|Kişisel veri güvenliği ihlalinde hakkınızı arayın
10 Mayıs 2019 12:56
|İşte güncelleme alacak iPhone'lar
09 Mayıs 2019 22:18
|Önümüzdeki 10 yıl içinde her 100 aracın 25'i elektrikli olacak
09 Mayıs 2019 15:04
|iOS 13 ne zaman çıkacak? Neler değişecek?
07 Mayıs 2019 21:45
|Drone'lara karşı ALKA
07 Mayıs 2019 10:28
|'2-3 yaş öncesi çocuklar teknolojiyle tanıştırılmamalı'
06 Mayıs 2019 23:14
|Yabancı öğrenciler model İHA yaptı
05 Mayıs 2019 19:01
|Göksungur Türkiye'nin en hızlı İHA'sı olacak
05 Mayıs 2019 17:58
|Gençler 'teknoloji yıldızı' olmak için hünerlerini sergiledi
05 Mayıs 2019 17:29