Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum
|12 Mayıs 2019 11:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi.
Erdoğan, Twitter hesabından Anneler Günü dolayısıyla annesiyle olan bir fotoğrafını retweet ettiği mesajında, "Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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