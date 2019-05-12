Doğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Ardahan'da 3, Erzurum ve Ağrı'da 5, Tunceli'de 10, Erzincan'da 12, Iğdır'da 14 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 25, Tunceli'de 21, Erzincan'da 19, Ağrı ve Ardahan'da 18, Kars'ta 17, Erzurum'da 16 derece olacak.

Yetkililer, bölge genelinde rüzgarın akşam saatlerine kadar saatte 30-50 kilometre hızında esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.