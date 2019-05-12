'Saklı cennet'te kuş sayısında rekor artış

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Adıgüzeller Barajı havzasında, üreme noktalarında sürdürülen etkin koruma yöntemleri sayesinde rekor artışla karabatak sayısı 800, gri balıkçıl sayısı 200'e ulaştı.

Doğal güzellikleriyle dikkati çeken, "saklı cennet" olarak da adlandırılan Adıgüzeller Barajı havzasında baharın gelişiyle yuvalardan kuş cıvıltıları yükseliyor.

Başta gri balıkçıl ve karabatak olmak üzere 45'e yakın kuş çeşidinin yaşadığı havzada alınan koruma önlemleriyle, kuş sayısı da hızla artıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin özellikle bahar aylarında kesintisiz izlendiğini, kuşların üreme döneminde rahatsız olmasına yol açacak tüm olumsuzlukların engellendiğini söyledi.

Bölgede gölü çevreleyen dik yamaçlardaki çam ağaçlarına kurulu yuvalarda yüzlerce yavrunun hayata tutunmaya çalıştığını belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Saklı cennet olarak da adlandırdığımız bölge, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Ancak havzanın ev sahibi konumuna gelen gri balıkçıl ve karabatakların sayısı dikkat çekici şekilde artıyor. İlkbaharda üreme için sarp arazinin gölete bakan dik yamaçlarındaki ağaçlara yuva yapan kuşlar buranın gerçek sahipleri haline geldi."

Bölgede önceki senelerde yapılan sayımlarda 600 karabatak, 150 gri balıkçıl bulunduğunu tespit ettiklerini anlatan Tekin, bu yıl rekor artışla karabatak sayısının 800, gri balıkçıl sayısının 200'e ulaştığını belirlediklerini bildirdi.

- "Bölgeyi terk etmemeleri için ciddi çalışma yürütüyoruz"

Aktif yuva sayımlarının sürdüğünü, her yuvada 2 ve üzerinde yavru bulunduğunu ifade eden Tekin, "Kuşların bölgeyi terk etmemesi için çok ciddi çalışma yürütüyoruz. Biyolojik çeşitliliği izleme alanı olarak koruma altına aldığımız bölgede, en ufak olumsuzluğa dahi izin vermiyoruz." dedi.

Kuşların rüzgara açık üst bölümdeki ağaçlara yuva yapmadığını, suya yakın dik alanları tercih ettiğini kaydeden Tekin, Türkiye'de böyle özelliğe sahip alanın çok fazla bulunmadığına dikkati çekti.

Tekin, bölgenin kuş gözlemcileri ve fotoğraf tutkunları için çok önemli bir zenginlik olduğunu sözlerine ekledi.