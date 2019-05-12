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Albayrak: Enflasyonda daha keskin düşüşler yaşayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Önümüzdeki birkaç ayda enflasyonda daha keskin düşüşler yaşayacağız
 12 Mayıs 2019 11:31
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Albayrak: Enflasyonda daha keskin düşüşler yaşayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN TÜRK'te yayınlanan 'Hafta Sonu' programında açıklamalarda bulunuyor.

CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamalarda bulunuyor.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Anneler kutsal tüm çocuklar için. Erkek çocukları için daha farklı tabii. Bizim şahsımızda annemizin de enerjisi elektriği çok başka. Annemizle çok farklı duygusal bağımız var. Türk filmi gibi çocukluk geçirdiğimden bağımız farklı oldu, üzerimizde inanılmaz etkisi var. Dara düşünce şükrediyorum, annemiz başımızda. Ben annemin şahsında tüm Türkiye'deki annelerin gününü kutluyorum, ellerinden ayaklarından öpüyorum.

- 2018 Temmuz- Ağustos'ta yeni sistemle yeni ekonomik model lanse ettik. Türkiye çok tarihi bir dönemden geçiyor. 2013'ten itibaren baktığımızda Türkiye müthiş bir meydan okuma ile karşı karşıya. 12 bin dolar kişi başı geliri aştığı, mayısı takip eden süreçte entresan döneme girdi.

- Türkiye'nin çok yoğun bir ekonomik saldırıya maruz kaldığı bir süreci yaşadık. Yeni ekonomi programıyla birlikte daha istikrarlı sürece girmek için adımları atmaya başladık. Önümüzdeki birkaç ayda enflasyonda daha keskin düşüşler yaşayacağız. Cari açıkta sıfıra yaklaştığımız bir sürece doğru hızla gidiyoruz. Türkiye, emin adımlarla hedeflerine doğru ilerliyor.

- Türkiye 2019'un sonuna kadar, başta enflasyon ve istihdam olmak üzere çok daha dengeli ve iyi bir noktaya ulaşmış olacak. Ocak ve şubattaki dönemi geride bırakıp istihdamın daha da artacağı döneme giriyoruz. Sadece mart ve nisan ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'na giriş noktasında istihdam artışı 520 bini geçmiş durumda.
Memurlar.Net
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