Binali Yıldırım tek kelimeyle cevap verdi: Çaldılar
Binali Yıldırım'dan 'Seçim neden iptal edildi?' sorusuna yanıt: Çok basit çünkü çaldılar
|12 Mayıs 2019 11:34
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bir vatandaşın 31 Mart yerel seçimlerinin neden iptal edildiğine dair sorusuna "Çok basit, çünkü çaldılar" yanıtını verdi.
YSK kararıyla 23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için yarışacak olan AK Partili Yıldırım, Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Kayseri İncesu Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin iftar yemeğine katıldı
Programdan ayrılırken bir vatandaşın "Bu seçim neden iptal oldu?" sorusuna yanıt veren Yıldırım, "Çok basit, çünkü çaldılar" dedi.
Yıldırım bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.
Çok basit, çünkü çaldılar. pic.twitter.com/PySPlJSADgBinali Yıldırım (@BY) 11 Mayıs 2019
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