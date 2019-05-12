'Bahçeli'nin sözleri Cem Yılmaz üzerinde etkili oldu'

MHP lideri Bahçeli, komedyen Cem Yılmaz'ın Ekrem İmamoğlu'nun Her Şey Güzel Olacak sloganını kullanması hakkında şunları söylemişti:

"Türkiye'de televizyonlar, olmayan sanatçıları olur hale getiriyorlar. O kadar yükseldikten sonra bir laf etmesi lazım. Onları dikkate almıyorum ben. Herkes Cem Yılmaz Bey'i sever ve çok güler. Ben ise onu görünce önce bir elbiseni değiştir derim. Kravat tak, hatta takma başka bir şeyler yap. Belediye seçiminde oy vereceksen git ver ama sana yönelmiş sevgiyi siyaseten istismar edip hepimizin alerjisini toplamaya vesile olma. Yüzde 49'u sevebilirsin ama yüzde 51'e de saygı duy. Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem"

Sabah gazetesinin başyazarı olan Mehmet Barlas, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin komedyen Cem Yılmaz için söylediği sözlerin etkili olduğunu iddia etti.

Barlas, "Bahçeli'nin ağır ifadeli uyarısı Cem Yılmaz üzerinde etkili oldu" diyerek, "Bahçeli'nin sözlerine Cem Yılmaz'ın verdiği cevap, Cem Yılmaz olmanın ne anlama geldiğini bilmeyenler tarafından tam anlaşılamaz. Sonuçta Cem Yılmaz sadece Ekrem İmamoğlu hayranlarının beğenileri ile bugünkü sevgi ve ilgi düzeyine ulaşmamıştır. Bahçeli'nin ağır ifadeli de olsa uyarısı, Cem Yılmaz'a toplum içindeki yerini hatırlattığı için, yararlı olmuştur" ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamasına, Cem Yılmaz daha kapsayıcı bir paylaşımla cevap vermişti. Cem Yılmaz'ın yaptığı açıklama şu şekilde