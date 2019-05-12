Çocukların yemek paylaşımı duygulandırdı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Belediye İş Merkezi önünde oturan iki çocuğun şeker ve muzu birbiriyle paylaştı. Çocukların bu paylaşımı duygulu anlar yaşanmasına neden oldu
|12 Mayıs 2019 11:43
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Engel' tanımayan anneler evlatlarıyla okul sıralarında
12 Mayıs 2019 12:58
|Tüketiciye sarımsak şoku
12 Mayıs 2019 12:46
|Fındıkta 440 genotip tespit edildi
12 Mayıs 2019 12:38
|Ekipler yolu açınca 6 aylık esaret sona erdi
12 Mayıs 2019 12:26
|Ölçü aletinin muayenesini yaptırmayan esnafa getirilen muafiyet bitiyor
12 Mayıs 2019 12:20
|Büyük göç başladı
12 Mayıs 2019 12:07
|THY'nin İstanbul-Zonguldak seferleri başladı
12 Mayıs 2019 12:03
|Tablet ve telefon yerine toprakla oynuyorlar
12 Mayıs 2019 11:46
|'Balık pulu' hastası kızın on parmağında on marifet
12 Mayıs 2019 11:38
|Vatandaş 'ürün künyesi'ni sevdi
12 Mayıs 2019 11:34