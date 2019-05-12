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Çocukların yemek paylaşımı duygulandırdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Belediye İş Merkezi önünde oturan iki çocuğun şeker ve muzu birbiriyle paylaştı. Çocukların bu paylaşımı duygulu anlar yaşanmasına neden oldu
 12 Mayıs 2019 11:43
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Çocukların yemek paylaşımı duygulandırdı

İlçede iftara saatler kala iki küçük çocuğun elindeki yiyecekleri birbiriyle paylaşması sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İhlas Haber Ajansı
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