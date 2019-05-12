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Tablet ve telefon yerine toprakla oynuyorlar

Sivas'ta okul bahçesine kurulan hobi bahçesinde çocuklar çiçek ve sebze yetiştirerek toprağı tanıyorlar
 12 Mayıs 2019 11:46
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Tablet ve telefon yerine toprakla oynuyorlar

Yavuz Selim İlk ve Ortaokulu öğrencileri, okul yönetimi ve velilerin yardımıyla kurulan hobi bahçesinde eğitim öğretimlerine devam ediyor. Derslerin bir bölümünü 100 metrekarelik bahçede yapan öğrenciler, doğanın içinde öğrenirken çiçek, sebze ekiyor, suluyor ve ektikleri ürünlerin bakımını yapıyor. Ders bitimi hobi bahçesine giden öğrenciler, tablet, bilgisayar ve telefon gibi teknolojik aletler yerine toprakla oynuyorlar.

"Çocuklarımız toprakla bütünleşsin istedik"

Okul Müdürü Süleyman Öcalan, çocukların toprakla bütünleşmesini istediklerini ifade ederek, "Hobi bahçemizi yapmamızdaki amaç günümüz çocukları hep teknoloji ile tabletle, bilgisayarla uğraşıyorlar. Biz de istedik ki çocuklarımız toprakla bütünleşsin. Kendi ektiklerine emek vererek büyümesini görsün. Öğrencilerimizle birlikte güzel, hoş bir ortam sağlamak istedik. Bu çalışmamıza velilerimizin de çok büyük katkısı oldu. Öğrenci, veli, öğretmen ve okul olarak bir bütün şeklinde hobi bahçemizi oluşturduk. Çocukların çok mutlu olduğunu görüyorum. Sabah kalktıklarında öğrencilerimiz ellerinde şişeyle doğru koşarak hobi bahçesindeki ektikleri çiçekleri, gülleri sulamaya geliyorlar. Bu da bizi çok mutlu etti" dedi.

Veli Nizamettin Korkutan ise, hobi bahçesi ile az da olsa çocukların teknoloji bağımlılığından uzak kaldıklarını ifade ederek, "Çocuklarımızı hiç değilse bu bilgisayar bağımlılığından, tabletlerden, akıllı telefonlardan bir nebze uzaklaşmış vaziyette hissediyoruz. Şuanda çocuklarımız da çok mutlu. Dersten çıkar çıkmaz doğruca hobi bahçemiz var diye direkt buraya koşuyorlar. Toprakla bütünleşiyorlar, toprağı tanıyorlar" diye konuştu.

Öğrenciler, hobi bahçesi olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

İhlas Haber Ajansı
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