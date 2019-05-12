Mansur Yavaş, 'heykel'i törenle yerine koydu

Seğmenler Parkı'ndan 25 Mayıs 2016'da çalınan ve bulunamadığı için sanatçılar tarafından yeniden yapılan, Türk heykeltıraş İlhan Koman'a ait bronz heykel, bin 81 gün sonra yerine konuldu.

Heykelin yeniden yerine yerleştirilmesi için dün Seğmenler Parkı'nda tören düzenlendi.

Müzik dinletisinin olduğu ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, heykelin açılışını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve tekrar dökümü gerçekleştiren heykeltıraşlar birlikte yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş törende şunları söyledi: "Kentin hafızaları vardır ama maalesef uzun zamandır Ankara'da, kente ait birçok eserin ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Daha sonra da bunlara nasıl sahip çıkarız diye kara kara düşünmeye başlıyoruz. Biz 2009'dan beri Ulus'tan bahsediyorduk. Cumhuriyet dönemi eserlerin ortaya çıkarılması lazım diye. Daha sonra baktık, sadece onlar değil kente ait ne varsa ortadan kaldırılmaya başlandı. İnşallah kente ait ne varsa hepsi yerine gelecek.