Büyük göç başladı

Suyun ters istikametine doğru yaklaşık 40 kilometre göç eden balıkların bu mücadelesi ise, seyrine doyumsuz görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Erciş'te Deli Çay üzerinde bulunan balık bendi mesire alanındaki engelleri geçerek sürüler halinde suyun ters istikametine doğru giderek aşan ve sonunda yumurtalarını bırakarak kutsal yolculuklarının tamamlayan inci kefali balıklarının göçü, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izleniyor.

İlçe dışında balık göçünü izlemeye gelen vatandaşlar seyrine doyumsuz görüntüler karşında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Balık göçünü ilk karşılayanlar ise eskiden olduğu gibi önce martılar oldu.