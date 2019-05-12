Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kafede tüfekle rastgele ateş açıldı: 10 yaralı
Konya'da kafede pompalı tüfekle rastgele ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı
|12 Mayıs 2019 13:12
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zehra Sokak'taki kafede kimlikleri henüz belirlenemeyen ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, aracındaki pompalı tüfeği alıp kafede rastgele ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği kafedeki 10 kişi yaralandı.
Kendi imkanlarıyla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Emniyetten 'Ali Demir' açıklaması
12 Mayıs 2019 14:59
|Trafikte kapısı açık seyreden otomobil tehlikeye davetiye çıkardı
12 Mayıs 2019 14:29
|Gaziantep'te sahte para operasyonunda 2 tutuklama
12 Mayıs 2019 13:55
|Yeniçağ Gazetesi yazarına saldıran 6 kişi yakalandı
12 Mayıs 2019 13:35
|Ambulans şoförünün darbedildiği iddiası
12 Mayıs 2019 13:20
|81 ilde eş zamanlı kumar operasyonu
12 Mayıs 2019 10:52
|Zimmetle yargılanan polislere ceza
12 Mayıs 2019 10:01
|Kahramanmaraş'ta jandarmadan 'şok' uygulama
12 Mayıs 2019 07:55
|Bağış toplayan Defne Özkan dolandırıcı mı?
12 Mayıs 2019 00:50
|Sivas'ta trafik kazası: 8 yaralı
11 Mayıs 2019 21:06