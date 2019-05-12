Yeniçağ Gazetesi yazarına saldıran 6 kişi yakalandı

Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'ın, Ankara'da katıldığı bir televizyon programı sonrası uğradığı saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Yoğun bakımda tutulan Demirağ'a zanlılar sopalarla saldırmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenlerin 6 kişi olduğu ve 2'sinin yakalandığı belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Evinin önünde saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Yazarı Yavuz Selim Demirağ olayıyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında, incelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadesine göre saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin 6 kişi olduğu tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda A.A. ve N.İ. gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor."

Gece saatlerinde 4 şüpheli daha gözaltında alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler A.A., N.İ., F.Ç, A.D, O.Ç ve E.Y.'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Evrensel