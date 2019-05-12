23 Haziran'da, rekor düzeyde katılım oranı olacak
|12 Mayıs 2019 13:39
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23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi büyük bir yarışa sahne olacak.
AK Parti-MHP adayı Binali Yıldırım ile CHP-İYİ Parti adayı Ekrem İmamoğlu'nun kıran kırana rekabetinde tüm hesaplar sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmen üzerine yapılıyor.
2014 yerel seçiminde yüzde 89.2, 24 Haziran seçiminde yüzde 88.4 olan katılım oranı 31 Mart yerel seçiminde yüzde 83.88'e indi.
AK Parti katılımdaki 4-5 puanlık kaybı giderdiklerinde şanslarının yüksek olacağı hesabı yapıyor.
CHP ise daha iddialı. Seçime 45 gün kala İmamoğlu'nun 500 bin oy önde olduğunu söyleyen CHP'liler 23 Haziran'daki seçime katılımın bugüne kadarki en yüksek seviyede olacağı görüşünde.
CHP kulislerinde İstanbul'da tarihin en yüksek seçime katılım oranının gerçekleşeceği, katılımın yüzde 90'ı geçeceği söyleniyor.
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