Hemşireler haftası kutlanıyor
Sağlık Bakanlığı müşaviri İbrahim Barbaros Akçakaya, tüm hemşirelerin Hemşireler gününü kutladı
|12 Mayıs 2019 13:43
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Her yıl 12 Mayıs'ta başlayan hemşireler haftası nedeniyle bir mesaj yayımlayan Sağlık Bakanlığı müşaviri İbrahim Barbaros Akçakaya, tüm hemşirelerin Hemşireler gününü kutladı
İşte Bakanlık Müşaviri İbrahim Barbaros Akçakaya'nın mesajı:
Hemşire kelimesinin etimoloji "kız kardeş"tir.
Sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde verilmesi için canla başla çalışan kardeşlerimizin #hemsirelikhaftası kutlu olsun. İyi ki varsınız!
Biz evlerimizde sahur yaparken şu an nöbet tutanlara ise hassaten selamlar.
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