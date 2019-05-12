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Hemşireler haftası kutlanıyor

Sağlık Bakanlığı müşaviri İbrahim Barbaros Akçakaya, tüm hemşirelerin Hemşireler gününü kutladı
 12 Mayıs 2019 13:43
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Hemşireler haftası kutlanıyor

Her yıl 12 Mayıs'ta başlayan hemşireler haftası nedeniyle bir mesaj yayımlayan Sağlık Bakanlığı müşaviri İbrahim Barbaros Akçakaya, tüm hemşirelerin Hemşireler gününü kutladı

İşte Bakanlık Müşaviri İbrahim Barbaros Akçakaya'nın mesajı:

Hemşire kelimesinin etimoloji "kız kardeş"tir.

Sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde verilmesi için canla başla çalışan kardeşlerimizin #hemsirelikhaftası kutlu olsun. İyi ki varsınız!

Biz evlerimizde sahur yaparken şu an nöbet tutanlara ise hassaten selamlar.
Memurlar.Net
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