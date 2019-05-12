1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'SOBE Türkiye'de uygulanan en güzel sosyal sorumluluk projelerinden'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'ni (SOBE) ziyaret etti. Bakan Kurum, SOBE'nin yurtiçi ve yurtdışı için en güzel örnek model olduğunu söyledi
 12 Mayıs 2019 14:18
Yazdır
'SOBE Türkiye'de uygulanan en güzel sosyal sorumluluk projelerinden'

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, otizm alanında Türkiye'nin örnek tesislerinden olan ve faaliyetlerini Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı eliyle sürdüren Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezi gezerek, eğitim ve aktivite sınıflarında incelemelerde bulunan Bakan Kurum'a SOBE'de sürdürülen faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi.

Türkiye'nin son 17 yılda sosyal sorumluluk politikaları konusunda önemli ve örnek projelere imza atıldığını ifade eden Bakan Kurum, "Devletimizin bu politikalarına uyumlu olarak belediyelerimiz de ortaya güzel eserler çıkardırlar. Bugün burada sosyal sorumluluk projeleri kapsamında en güzel örneklerden birini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezimiz her türlü detayı düşünülmüş örnek bir merkez olmuş. Böyle güzel bir tesisin şehrimize kazandıran Selçuklu Belediyemize ve proje paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Merkezin çalışmaları otizmli çocuklarımız ve aileleri için umut ışığı olmakla beraber bizlere gurur kaynağı olmaktadır" şeklinde konuştu.

"SOBE geleceğe ışık tutmaktadır"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendilerini Konyamızda ve Selçuklumuzda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezimizle ilgili duygu ve düşüncelerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. SOBE'nin yakmış olduğu farkındalık ışığının tüm Türkiye'ye yansıması temennisinde bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

SOBE Ziyaretinde Bakan Kurum'a Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, SOBE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ak, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve SOBE'den hizmet alan aileler eşlik etti.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
DSP'nin İstanbul adayı yarıştan çekildi
12 Mayıs 2019 14:41		 23 Haziran'da, rekor düzeyde katılım oranı olacak
12 Mayıs 2019 13:39
Kılıçdaroğlu'ndan AA muhabiri Nişancı paylaşımı
12 Mayıs 2019 13:38		 İstanbul'un yeni Seçim Kurulu Başkanı belli oldu
12 Mayıs 2019 13:33
Mansur Yavaş, 'heykel'i törenle yerine koydu
12 Mayıs 2019 12:02		 Bakan Mustafa Varank, tramvayda görüntülendi
12 Mayıs 2019 11:54
'Bahçeli'nin sözleri Cem Yılmaz üzerinde etkili oldu'
12 Mayıs 2019 11:40		 Binali Yıldırım tek kelimeyle cevap verdi: Çaldılar
12 Mayıs 2019 11:34
Albayrak: Enflasyonda daha keskin düşüşler yaşayacağız
12 Mayıs 2019 11:31		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
12 Mayıs 2019 11:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:59 - Emniyetten 'Ali Demir' açıklaması14:41 - DSP'nin İstanbul adayı yarıştan çekildi14:29 - Trafikte kapısı açık seyreden otomobil tehlikeye davetiye çıkardı14:18 - 'SOBE Türkiye'de uygulanan en güzel sosyal sorumluluk projelerinden'14:06 - Öğrenciler robotik kol tasarladı13:57 - Ceza yiyeceklerini sanan annelere jandarmadan çiçek13:55 - Gaziantep'te sahte para operasyonunda 2 tutuklama13:43 - Hemşireler haftası kutlanıyor13:41 - Anneler Gününde 18 yıl sonra şehit annesi oldu13:39 - 23 Haziran'da, rekor düzeyde katılım oranı olacak
13:38 - Kılıçdaroğlu'ndan AA muhabiri Nişancı paylaşımı13:35 - Yeniçağ Gazetesi yazarına saldıran 6 kişi yakalandı13:33 - İstanbul'un yeni Seçim Kurulu Başkanı belli oldu13:23 - Çocuklarının büyümesi yerine zamanın durmasını istiyorlar13:20 - Ambulans şoförünün darbedildiği iddiası13:12 - Kafede tüfekle rastgele ateş açıldı: 10 yaralı12:58 - 'Engel' tanımayan anneler evlatlarıyla okul sıralarında12:46 - Tüketiciye sarımsak şoku
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
3600 ek gösterge düzenlemesi bekleyecek
Mansur Yavaş, 'heykel'i törenle yerine koydu
Arınç: İmamoğlu 'lanet olsun sizin desteğinize' diyemiyor
Dışişleri atanan uzmanı, 'imam hatipli' diyerek küçümsedi
'Bahçeli'nin sözleri Cem Yılmaz üzerinde etkili oldu'
Bülent Arınç'tan, Davutoğlu ve Gül'e uyarı
Bağış toplayan Defne Özkan dolandırıcı mı?
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı emekliye ayrılmak için dilekçe verdi
Bakan Mustafa Varank, tramvayda görüntülendi
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cumhurbaşkanı erdoğan'ın 39 ilçede miting yapması 2
Seni anlamaya çalışıyorum 2
ekşi sözlük 2
ben ak partiliyim sen chp'li 1
açık taraf tutmak sanatçıların kariyerine fayda sağlamaz 1
Her şey onu hatırlayan son kişiye kadar yaşar 5
memurlar.net bağımlılığı 3
bang bang 2
senden bir halt olmaz 2
opet'in sürekli gizli zam yapması 2
SON İLANLAR
Sinop İl Özel İdaresi 28 İşçi Alacak
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam