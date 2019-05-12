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Trafikte kapısı açık seyreden otomobil tehlikeye davetiye çıkardı
Adıyaman'da otomobiline yüklediği malzemeler sığmayınca kapısı açık şekilde trafikte seyreden sürücü tehlikeye davetiye çıkardı
|12 Mayıs 2019 14:29
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Otomobiline malzemeler yükleyen bir sürücü, malzemelerin otomobile sığmaması üzerine otomobilin sol arka kapısını açık bıraktı. Açık kapı ve içerisinden taşan eşyalar ile Karapınar Caddesi üzerinde ilerleyen sürücü, tehlikeli bir şekilde trafikte ilerledi.
Diğer araç sürücülerinin şaşkın ve korkulu bakışları arasında ilerleyen otomobil, bir süre seyir ettiği caddeden ara sokaklara girerek gözden kayboldu.
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