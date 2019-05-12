DSP'nin İstanbul adayı yarıştan çekildi
DSP'nin İstanbul Adayı Muammer Aydın, yarıştan çekildiğini açıkladı
|12 Mayıs 2019 14:41
|Yazdır
Demokratik Sol Parti (DSP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Muammer Aydın, adaylıktan istifa ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, "Bugün itibariyle DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerini kullandı.
DSP İstanbul adayı Muammer Aydın 31 Mart'ta 30 bin 817 oy almıştı.
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'SOBE Türkiye'de uygulanan en güzel sosyal sorumluluk projelerinden'
12 Mayıs 2019 14:18
|23 Haziran'da, rekor düzeyde katılım oranı olacak
12 Mayıs 2019 13:39
|Kılıçdaroğlu'ndan AA muhabiri Nişancı paylaşımı
12 Mayıs 2019 13:38
|İstanbul'un yeni Seçim Kurulu Başkanı belli oldu
12 Mayıs 2019 13:33
|Mansur Yavaş, 'heykel'i törenle yerine koydu
12 Mayıs 2019 12:02
|Bakan Mustafa Varank, tramvayda görüntülendi
12 Mayıs 2019 11:54
|'Bahçeli'nin sözleri Cem Yılmaz üzerinde etkili oldu'
12 Mayıs 2019 11:40
|Binali Yıldırım tek kelimeyle cevap verdi: Çaldılar
12 Mayıs 2019 11:34
|Albayrak: Enflasyonda daha keskin düşüşler yaşayacağız
12 Mayıs 2019 11:31
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
12 Mayıs 2019 11:21